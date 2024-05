Yeferson Cossio desmintió precios exorbitantes sobre sus trenzas: el influencer confrontó a un seguidor

El conocido influencer colombiano, Yeferson Cossio, generó revuelo en las redes sociales, luego de publicar una fotografía en la que lució un llamativo cambio de imagen mientras disfrutaba de su estadía en la paradisíaca isla de San Andrés.

Yefferson Cossio causó revuelo por fotografía con trenzas en San Andrés

En la fotografía compartida en su cuenta de Instagram, Cossio exhibió unas trenzas recién hechas, un estilo capilar que contrasta con su look habitual de cabello suelto. El influencer, quien ha expresado en múltiples ocasiones su amor por las playas, no solo ha mostrado su disfrute del entorno caribeño, sino que también ha decidido experimentar con su apariencia durante su estancia en la isla.

Foto: redes sociales

Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un simple cambio de imagen se convirtió en motivo de controversia cuando uno de sus seguidores sugirió que el costo de las trenzas podría ser exorbitante. Ante esta insinuación, Cossio no tardó en responder, desmintiendo cualquier especulación sobre un posible precio elevado por el peinado.

Usuario confrontó a Yefferson Cossio en las redes sociales

"Le cobran mínimo un millón por las trenzas", escribió un seguidor en un comentario que desató una acalorada discusión en la sección de comentarios de la publicación. En respuesta, Cossio no solo negó rotundamente esta afirmación, sino que también defendió la integridad de los habitantes de la isla de San Andrés.

"Aquí no son así, aquí todos los isleños son muy amables y no son usureros", declaró Cossio en su respuesta, destacando la amabilidad y la honestidad de las personas que trabajan en la zona. El influencer enfatizó la importancia de no juzgar sin conocer y llamó a la reflexión sobre los prejuicios que a menudo rodean a destinos turísticos populares.

Con su mensaje, Cossio no solo desafió los rumores sobre el costo de su nuevo look, sino que también defendió la reputación de San Andrés y sus habitantes, subrayando la hospitalidad y la honestidad que ha experimentado durante su visita