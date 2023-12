Deportivo Cali se pronunció tras la fuerte denuncia contra Teófilo Gutiérrez

Durante las últimas horas, Teófilo Gutiérrez ha estado bajo el foco de los medios de comunicación en Colombia, teniendo en cuenta las fuertes denuncias que se dieron a conocer en su contra, donde aseguraban que el delantero del Deportivo Cali golpeó las nalgas de una mujer en el compromiso contra el Deportes Tolima en Ibagué.

Ante la fuerte polémica por este nuevo escándalo que tiene Teófilo Gutiérrez, el Deportivo Cali, club donde pertenece el delantero, se pronunció sobre lo acontecido y dejó claro que abrirá un proceso interno contra Teo Gutiérrez, teniendo en cuenta el actuar del delantero barranquillero contra una mujer.

Cali se pronunció tras lo acontecido con Teófilo Gutiérrez

En primera instancia, el equipo azucarero dejó claro que rechaza rotundamente los actos de violencia presentando contra las mujeres, asegurando que el actuar del delantero atenta contra los valores y principios de la institución del Deportivo Cali, motivo por el cual abrirá un proceso interno contra Teófilo Gutiérrez.

“Con base en lo anterior con Teófilo Gutiérrez, la institución informa que el caso será objetivo de revisión y aplicación de nuestros procedimientos internos disciplinarios con base en nuestro Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo”, aseguró el comunicado del Deportivo Cali.

Además, el Deportivo Cali dejó claro que estará pendiente en dado caso que se necesite realizar una investigación judicial dentro de la institución, afirmando que seguirá el proceso a la legítima defensa y presunción de inocencia del jugador.

“La Asociación del Deportivo Cali es absolutamente respetuosa del derecho fundamental al debido proceso, legítima defensa y presunción de inocencia que le asiste al jugador involucrado en esta situación, en tal sentido, estamos atentos y acataremos el desarrollo de cualquier investigación judicial que se adelante con ocasión de esta denuncia”, finalizó el comunicado del Deportivo Cali.

Teófilo Gutiérrez se defiende de la fuerte denuncia

Ante la denuncia, Teófilo Gutiérrez dio a conocer su versión de los hechos, dejando claro que las versiones que se han dado a conocer por medio de las redes sociales son mentira, razón por la cual llegará hasta las últimas instancias para poder limpiar su nombre.

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado.

Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanta una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole.

Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y así la mujer”, fue el comunicado de Teo Gutiérrez.