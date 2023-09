Nació en Texas, vivió en España, pero eligió Colombia: Devan Tanton se acerca a la Premier

Hace casi un año, a finales de noviembre de 2022, Héctor Cárdenas sorprendió con la convocatoria de un jugador particular para dos partidos amistosos contra Ecuador como preparación para el Sudamericano sub-20 que se realizó en enero ¿Su nombre? Devan Tanton Pedraza.

Más allá de su nombre poco 'criollo', lo que llamó la atención fue su equipo; el Fulham de Inglaterra. En adelante todos se preguntaron quién es este jugador que para ese entonces era un completo desconocido. Devan tiene 19 años, nació en San Antonio, Texas (Estados Unidos). A los 9 años se fue a vivir a España por trabajo de sus padres y a los 16 se mudó a Inglaterra para integrar las divisiones menores del Fulham.

Muchos no lo saben, pero este lateral derecho de grandes capacidades pasó buena parte de su formación en la escuela del Barcelona antes de pasar a otro club catalán en el que empezó a mostrarse como un prometedor futbolista. Por su lugar de nacimiento jugó en categorías juveniles de la Selección de Estados Unidos y también en Cataluña, pero todo esto era porque no sabía de la posibilidad de ser elegible también para Colombia.

"Es un orgullo tremendo", dijo Devan en diálogo exclusivo con NoticiasRCN.com. No lo dudó, el hecho de jugar para un país que en el último tiempo ha dejado una huella importante en el fútbol mundial y cuyos jugadores cada vez más están en clubes de élite, lo convenció de que ésta era su mejor oportunidad para triunfar, y está ocurriendo.

Luedo de jugar el Mundial sub-20 con Colombia, Tanton Pedraza ha tenido mayor regularidad en Fulham. Hoy, con 19 años, es titular indiscutido en la categoría sub-21, que compite en la Premier League 2, una categoría antes de la profesional. Un gol y dos asistencias en apenas cuatro partidos en la actual temporada es su carta de presentación para ir tocando la puerta del plantel principal e ir mostrándose como un lateral derecho con mucho, muchísimo futuro.

¿Quién es Devan Tanton? Él mismo lo responde: "Vengo de familia colombiana, mi madre es colombiana, mi padre es americano y yo nací en Estados Unidos. A los nueve años me mudé a España y ahí viví siete años. Empecé a jugar fútbol en la escuela del Barcelona y en algunas academias de la región. Después de un tiempo me fichó Fulham, en donde llevo casi tres años".

"Al Fulham llegué con 16 años procedente del Cornellá, en Barcelona. Terminé las inferiores acá y ahora ya estoy en el segundo año semiprofesional en el segundo equipo del club, el sub-21, esperando la oportunidad de tener minutos en el plantel profesional o ir cedido a otro club, pero empezar mi carrera profesional en Europa", añadió.

¿Cómo llega ese acercamiento con la Selección Colombia?

Mi agente contactó a la Federación Colombiana de Fútbol y dijo que yo tenía pasaporte colombiano, que no creo que sabían, era casi secreto. Cuando se enteraron de esa posibilidad de representar a Colombia me llegó la convocatoria unos meses después. Yo estaba jugando un partido de Fulham contra Hull City y mi mamá, que viajó desde Estados Unidos, vio la noticia conmigo al final de ese partido, fue un recuerdo bien lindo.

¿Qué le convence para elegir a Colombia encima de Estados Unidos, su país de nacimiento?

En Estados Unidos jugué desde la sub-15 hasta la sub-17. Yo no sabía que era posible representar a Colombia, y cuando me la ofrecieron fue un orgullo tremendo y cuando fui me sentí muy cómodo con el grupo, el país y con el apoyo que me dan. Colombia es un país futbolero y Estados Unidos no tanto. Poder representar a mi país en un Mundial sub-20 fue un honor.

¿Cómo lo recibieron los jugadores de la Selección cuando usted llegó por primera vez?

Al igual que yo, hay otros que vienen de afuera como Alexei Rojas, Luis Quintero y Mateo Mejía que también me ayudan a a entrar en el equipo y a estar cómodo. Todos fueron muy humildes y muy buenos conmigo. Fue una buena experiencia, la pasé muy bien.

¿Cuando llega a Colombia, qué diferencias encuentra en cuanto a la formación del jugador que hay en Europa?

En temas de preparación, antes del partido creo que es bastante similar. Es decir, el trabajo que hicimos en el Mundial de informes tácticos de los jugadores y del equipo y todo eso fue bastante similar a lo que encontré en Fulham. Eso sí, creo que, por lo menos en Inglaterra, puede ser un poco más serio el vestuario. Hay que tener un balance de alegría, pero también esa seriedad y profesionalidad de poder competir y darlo todo por el país.

¿Qué decían sus compañeros de esa postura?

Me querían invitar a bailar y cantar como ellos, y eso es normal, es ser alegre y ante todo lo tienes que disfrutar. Pero sí, vengo de un equipo bastante serio, pero me encontré muy bien con el grupo.

¿Cuál de los jugadores de la selección sub-20 te impresionó por su talento?

Todos conocen a Yaser Asprilla y a Gustavo Puerta. Fue bastante chistoso porque hace poco tuvimos un amistoso en Murcia y viajé con Puerta desde Londres, y no nos conocíamos. Luego al verlo jugar y compartir con él en el campo, la verdad que fue impresionante. En Colombia hay mucho talento. Óscar Cortés también es muy buen jugador y me impresionó bastante. Luis Marquínez es un portero muy bueno.

¿Qué costumbres de Colombia le ha enseñado su madre?

La verdad es que hizo muy buen trabajo de mantener esa cultura colombiana presente en nuestra casa porque se puudo perder por no vivir en Colombia. Siempre me ha dado arepitas de mi abuela o el niño Jesús en navidad y todo eso. Pequeñas cositas, pero tengo que agradecer que ha mantenido esa cultura colombiana en casa.

¿Cómo cayó dentro del grupo la eliminación del Mundial sub-20 contra Italia?

Fue muy decepcionante perder contra Italia, habíamos planeado bien el partido. Son muy fuertes, tienen algunos jugadores muy buenos como Cesare Casadei (Chelsea). Yo creo que si hubiéramos ganado ese partido, habríamos llegado a la final. Ese fue el partido más difícil que tuvimos y no se nos dio pero muy contentos con el trabajo y porque promete mucho el talento de Colombia.

¿Ver debutar en la selección mayor a compañeros suyos en la sub-20 como Óscar Cortés y a Andrés Salazar lo motivan para jugar con Colombia y no con Estados Unidos?

Justo después del Mundial vi a mis compañeros poder hacer su debut con la selección mayor, estaba viendo los partidos y fui muy feliz por ellos, lo merecían y sí, la verdad es que es poder verlos ahí debutando con la absoluta, me llena de motivación para intentar llegar yo también.

¿Qué se viene para Devan Tanton esta temporada y de ahí en adelante?

Ahora estoy en Fulham. Tener minutos con el primer equipo es difícil, pero aún así intentaré lograrlo esta temporada y así poder debutar con la Selección mayor. Ya más a largo plazo, quiero jugar un Mundial de mayores con la Selección Colombia. No me preocupo por objetivos grandes, solo pienso en el día a día y trabajar bien. Si haces bien el trabajo bien diario, vas a llegar lejos.