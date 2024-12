'Dibu' Martínez se retiraría antes de lo esperado: promesa de por medio

Emiliano 'Dibu' Martínez es considerado el mejor arquero del mundo. El guardameta del Aston Villa defendió su título en el Trofeo Yashin, fue elegido como el Mejor arquero del mundo por la IFFHS y ganó el Premio The Best FIFA – Mejor arquero del Mundo. Pues bien, el talentoso futbolista nacido en Mar del Plata estableció su fecha de retiro.

'Dibu' no tuvo una carrera fácil y tuvo que luchar para poder demostrar su talento en Europa. Recordemos que se probó en Boca Juniors y River Plate; sin embargo, no fue aceptado. Independiente sí le abrió las puertas y en 2009 fue fichado por Arsenal, equipo que desembolsó 500 mil euros por el 65 % de su pase luego de una gran actuación en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de Chile.

Le tocó convivir con arqueros de la talla de Petr Cech, David Ospina, Manuel Almunia, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny y Vito Mannone por lo cual no tuvo muchas oportunidades con los 'gunners'. Fue cedido a varios equipos, entre ellos Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading.

En 2020 volvió a Arsenal y tuvo rodaje por una lesión de Bernd Leno. Se consolidó y empezó a brillar en la Premier League. A mediados de septiembre, Aston Villa desembolsó 20 millones de euros y se hizo con sus servicios. 'Dibu' se adueñó del arco de la Selección de Argentina, luego de la etapa de Sergio 'Chiquito' Romero, la cual fue seguida por Franco Armani, Willy Caballero, entre otros.

Pues bien, 'Dinamita' reveló sus planes en el futuro cercano y su carrera podría terminar antes de lo esperado.

Emiliano 'Dibu' Martínez habló de su retiro

"¿Bicampeón? Ahí me retiro, te lo prometo. Te lo digo hoy. Me retiro después de ese Mundial. Recién cumplí 32, voy a tener 33 años en el Mundial. Empecé a jugar a los 30 años, ¿qué querés? Me retiro a los 33, ja", fueron las palabras del arquero argentino en el video que realizó 'AFA Estudio', el cual también contó con la participación de Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Palmarés de Emiliano 'Dibu' Martínez