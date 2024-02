Diego Herazo se cree el 'Lukaku' colombiano: "A la gente le gusta y a mi me encanta"

Argentina es históricamente conocida por sacar un sin fin de talentosos futbolistas a la élite mundial, y en la actualidad, hay varios jóvenes u otros veteranos de recorrido que son figura cada fin de semana, pero entre ellos se coló un colombiano que llegó como un desconocido, pero que en menos de una semana se ha convertido en tendencia en ese país.

Se trata de Diego Herazo, que tras un destacado 2023 en Deportes Tolima, se convirtió en flamante fichaje de San Lorenzo para esta temporada a cambio de un millón de dólares. Aunque el delantero está dulce con el gol, lo que lo ha dado a conocerse en suelo 'gaucho' ha sido el particular apodo que le puso la prensa de ese país: el 'Lukaku' colombiano, haciendo referencia a su parecido físico con el belga Romelu Lukaku.

Ese divertido detalle ha hecho que Herazo entre en los corazones de los hinchas del 'ciclón' en un par de días, pero este sábado se terminó de ganar ese cariño con su primer gol en apenas dos partidos con el equipo. El colombiano selló la victoria 2-0 sobre Tigre con un potente cabezazo ras un centro de Elián Irala en el tiempo de adición.

¿Qué piensa Diego Herazo del apodo 'Lukaku' colombiano?

Al final del partido, el público presente en el estadio Nuevo Gasómetro coreó al nacido en Chocó por su primer tanto en el equipo a pesar de que no fue titular en ninguno de los dos compromisos que jugó. Sin embargo, el apodo del 'Lukaku' colombiano es lo que le dio un empuje para hacerse notar en su llegada al fútbol argentino y a él, contrario de sentirse a la sombra de un crack mundial, reveló que el apodo le agrada y que le parece un honor.

En un divertido diálogo con ESPN después del partido, Herazo confesó que "no tengo problemas si me quieren decir Lukaku como me dicen todos. Ya me bautizaron así acá. "A la gente le gustó el Lukaku, se identifican con eso y me encanta. Me encanta que ellos disfruten y poder darles muchas alegrías". Minutos antes, con TNT Sports, había dicho que "Sí, está bien, es un gran jugador y para mí es un honor llevarlo".

"YA ME BAUTIZARON ASÍ... ME ENCANTA". Diego "LUKAKU" Herazo, habló sobre su gran apodo luego de convertir en la victoria del Ciclón vs. Tigre.



📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/logd9iizhk — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2024

"ES ALGO QUE NO VOY A OLVIDAR JAMÁS, ES UNA EMOCIÓN MUY GRANDE"



Diego Herazo, el Lukaku Colombiano, mostró su alegría por el primer gol en San Lorenzo tras el triunfo ante Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/y9emYE7aRQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2024

Herazo y el cariño de la hinchada de San Lorenzo

Esa particular, más el gol, provocó que la hinchada de San Lorenzo le demostrara el cariño con una ovación después de haber anotado. Todo en menos de una semana de haber sido presentado en el club, por lo que expresó todo su agradecimiento.

"Si claro, eso es importante (que lo quieran) y más para uno que viene nuevo. Que la gente te coja ese cariño tan rápido te da esa motivación extra para vos salir y comerte la cancha", sentenció.