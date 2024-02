América y Alianza ya no jugarán en Bogotá y Tulio propuso Cali: "Seremos locales donde sea"

Los últimos días no han sido positivos para América de Cali, que además de encajar dos partidos consecutivos sin ganar tras la derrota con Millonarios y el empate con Atlético Bucaramanga, está en el limbo para jugar su partido de repechaje de la Copa Sudamericana contra Alianza FC.

Con el abrupto cambio de ciudad por parte de Alianza a partir de esta temporada, la sede del juego por el torneo continental quedó en el aire. Valledupar, la nueva localía del equipo, no cumple con los requerimientos de Conmebol para un compromiso de este nivel, por lo que tendrá que trasladarse a otra parte del país, pero a pesar de los intentos, no ha existido aprobación final.

La primera opción fue Barranquilla, pero por distintas razones se buscó otra alternativa que parecía iba a ser la oficial: El Campín. Es más, Alianza publicó un comunicado este jueves en el que agradecían a Millonarios y a Independiente Santa Fe la disposición de ayudarlos para conseguir el alquiler del escenario bogotano.

El partido entre Alianza y América ya no se jugará en Bogotá

Aunque parecía que la novela llegaba a su final con esta noticia, el partido Alianza vs. América de Cali se quedó nuevamente huérfano de sede. A través de su cuenta de X, Tulio Gómez reveló que Conmebol no aceptó la solicitud de trasladar el juego a Bogotá debido a la altura de la capital y a la diferencia en este ítem respecto a Valledupar y Cali, algo que podría perjudicar más al equipo local.

Ante esta situación, el máximo accionista del cuadro 'escarlata' aseguró que solo quedan dos alternativas: que Conmebol apruebe ahora sí a Barranquilla, o que se juegue en el estadio Pascual Guerrero. Aunque el principal argumento para descartar esta última opción es que América tendría la ventaja por oficiar de local aunque según el sorteo le corresponde ser visitante, Gómez aseguró que juegue donde se juegue, el club caleño tendrá el respaldo de todo el público como si fuera el local.

Tulio Gómez propuso jugar en Cali

"A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali, la Conmebol no aprobó El Estadio El Campin por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el Pascual, de todas maneras América es local en cualquier Estadio", escribió Tulio.

A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali, la Conmebol no aprobó El Estadio El Campin por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el… — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 17, 2024

El panorama empieza a preocupar a Alianza y a América, pues restan un poco más de dos semanas para el partido. El miércoles 6 de marzo a las 9:00 p.m., es la fecha programada para jugar este encuentro y todavía no hay una sede definida. Cabe recordar que en la Copa Sudamericana, el repechaje se juega a partido único y no a ida y vuelta como en Libertadores, por lo que el ganador de este juego clasificará directamente a la fase de grupos del torneo.