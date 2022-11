¿Cerrando bocas? Fotografía de Edwin Cardona que calló las críticas en Argentina

La temporada de Edwin Cardona en Argentina es para el olvido. El jugador colombiano sufrió varias críticas por gran parte de la prensa y los hinchas de La Academia, ya que no mostró su mejor rendimiento con el equipo de Gago y su estado físico no era el adecuado para poder estar en el once titular.

Tras varias semanas de críticas y de incertidumbre sobre su futuro, Cardona tomó la decisión de pedir unas vacaciones y viajar rumbo a Colombia, con el objetivo de despejar dudas sobre su rendimiento, además de ponerse a punto para el inicio de la temporada 2023.

Con el objetivo claro en su cabeza y con un nuevo aire, Cardona publicó una fotografía que sorprendió a varios críticos en Argentina, puesto que en ella se puede ver al antioqueño en buenas condiciones físicas, dejando atrás los comentarios sobre su posible gordura

La imagen estuvo acompañada de la frase: “lo mejor está por venir”, lo que causó revuelo en la prensa de Argentina, quienes dejaron ver el compromiso que tuvo el colombiano tras ser licenciado con Racing en las últimas fechas del fútbol ‘gaucho’.

En la actualidad el futuro del jugador antioqueño es incierto, ya que, según varios medios de Argentina, el futbolista tendría una inminente salida de Racing, teniendo en cuenta que las directivas y el entorno del deportista no están contentos con la difícil situación que se ha vivido durante la última temporada con Cardona.

Cardona no ha renunciado a Racing

la prensa argentina anunciando que el jugador colombiano, cansado de esta situación, habría retirado sus pertenencias de la sede de entrenamientos del club y no volvería más. Sin embargo, el futbolista se pronunció más tarde en un comunicado aclarando lo sucedido y negó cualquier intención de marcharse.

"La anterior información es falsa, ya que el primero de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta... donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación en curso y hasta el 30 de noviembre...", aseguró Cardona luego de reconocer que su rendimiento en Racing no ha sido bueno.