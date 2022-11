¿Se va o se queda? Edwin Cardona habló de su caótica situación en Racing

Desde hace rato que en Racing quieren fuera a Edwin Cardona y al parecer, le estarían buscando salida a como dé lugar. No es solo su bajísimo nivel en cancha, sino también la displicencia para entrenar y las conductas reprochables que ha tenido en lo extradeportivo, como el de haber conducido en estado de embriaguez por las calles de Buenos Aires.

El volante antioqueño llegó a la 'academia' a inicio de año en medio de una buen recibimiento por la hinchada por su paso en Boca Juniors, en donde dejó grandes presentaciones y una imagen grata en lo futbolístico, sobre todo en Juan Román Riquelme, quien hasta el último minuto hizo todo lo posible por mantener al colombiano en el equipo.

Pero Cardona se condenó solo. Nunca estuvo a la altura de las expectativas y con todo y eso, su rendimiento fue de más a menos. Incluso, su actitud no lo ayudó a cambiar el panorama negativo en el que se encontraba en el equipo.

Edwin Cardona fue detenido por la policía de Buenos Aires hace un mes por estar manejando en estado de embriaguez, lo que rompió toda paciencia en Racing. Es más, Fernando Gago decidió no convocarlo más a los partidos y eso abrió un cumulo de especulaciones.

Edwin Cardona desmintió renuncia de Racing

La última se dio este jueves, con la prensa argentina anunciando que el jugador colombiano, cansado de esta situación, habría retirado sus pertenencias de la sede de entrenamientos del club y no volvería más. Sin embargo, el futbolista se pronunció más tarde en un comunicado aclarando lo sucedido y negó cualquier intención de marcharse.

"La anterior información es falsa, ya que el primero de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta... donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación en curso y hasta el 30 de noviembre...", aseguró Cardona luego de reconocer que su rendimiento en Racing no ha sido bueno, pero que tiene sed de revancha para demostrar su verdadera calidad.

"Posteriormente, sin entender por qué, me dicen que la carta se debe destruir y me entregan otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en la fecha... Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre", añadió, adjuntando las cartas que le entregó el club con dicha modificación en las vacaciones para explicar el por qué no estuvo acompañando a sus compañeros en el último encuentro.

"Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales y a puertas de un compromiso tan importante... Han sido decisiones ajenas a mí", puntualizó.

Aún con esta aclaración, el futuro de Edwin Cardona es incierto. Su rendimiento lo condena solo y parece un hecho que estas disculpas no son suficientes para cambiar la mentalidad de Fernando Gago, quien ya habría decidido no contar con el colombiano para 2023. En tanto, el destino del jugador podría ser el fútbol colombiano, con Atlético Nacional como principal candidato.