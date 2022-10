Egan Bernal confirmó la gran vuelta que correrá en 2023

Egan Bernal es un milagro viviente y el primer consciente de eso es él mismo, quien reconoció en diálogo con el VAR de Caracol Radio, que se siente afortunado de poder seguir haciendo lo que más le gusta y disfrutando de la vida junto a su familia. El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, explicó cuáles serán sus obejtivos para la próxima temporada.

Según explicó, lo que más le gustaría es prepararse para el Tour de Francia 2023, el cual publicará su recorrido oficial en los próximos días. Egan ya ganó esta carrera y cree que sería el escenario ideal para volver a luchar entre los grandes.

Claro que fue enfático en decir que habrá que preparar el Tour de Francia participando en otras carreras. “El ideal es iniciar con el Tour Colombia, si hay, o San Juan. No sé si luego pueda hacer los nacionales de ruta en Colombia, en donde me gustaría luchar por el título nacional de crono. Luego quisiera estar en la Paris Niza, Dophine y Strade Bianche. Esto sería lo ideal, pero vamos a ver qué va pasando”, explicó.

Egan Bernal sobre el nivel de Pogacar, Remco y Vingegaard

Mientras para Egan Bernal lo más difícil en este 2022 fue luchar por no perder la vida tras el aparatoso accidente que sufrió en enero pasado, otros grandes ciclistas brillaron, como es el caso de Tadeg Pogacar, Remco Evenepoel y Jhonas Vingegaard, quienes demostraron un alto nivel. Si podrá o no estar a la altura de estos campeones, Egan fue optimista.

“A mí me gustaría poder darle la pelea a los grandes campeones, pero es difícil porque son corredores muy fuertes. Siento que de cierta forma me tengo fe. Estando en mi mejor nivel puedo estar ahí, competir con ellos y que gane el más fuerte”, dijo.

Claro que fue muy sincero en decir que “ahora no puedo decir cómo será mi nivel. Espero que me vaya cogiendo confianza y me sienta fuerte para hacer buenas carreras a comienzo de año”.

Egan Bernal y su apoyo a James y Falcao

Egan Bernal ha sufrido en primera persona los ataques de los mismos que lo alabaron en algún momento por sus gestas deportivas, pero que cuando no ganó lo tumbaron a punta de críticas y lo tildaron de ser un deportista del pasado.

Otros referentes del deporte nacional como Radamel Falcao García y James Rodríguez tuvieron experiencias similares, por eso Egan se solidariza y afirma ser un defensor de leyendas que han dado todo por representar a un país.

“Para mi James y Falcao son leyendas. Dos cracks. No se me olvidará nunca ese James en el mundial. Creo que se merece un respeto impresionante. A uno no se le puede olvidar lo que hacen los deportistas por el país”, afirmó. Eso sí, fue claro en decir que “no se mucho de fútbol pero me gusta cuando juega la selección. Me veo casi todos los partidos. Claro que no soy hincha de un equipo colombiano”.