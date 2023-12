Gol de Luis Díaz dedicado a su padre tendría premio en Inglaterra; así puede votar

El mes de noviembre fue una montaña rusa de emociones para el colombiano Luis Díaz en materia deportiva y personal. El actual delantero del Liverpool vivió momentos de angustia por varios días por cuenta del secuestro de su padre, Mane Díaz, quien finalmente fue liberado por el ELN.

No obstante, durante el tiempo que su progenitor estuvo preso de la libertad, el guajiro se destacó en Inglaterra con el Liverpool marcando goles importantes. Uno de los más recordados se dio el 5 de noviembre cuando marcó ante el Luton y lo dedicó a su padre con el mensaje de 'Libertad para papá'.

Bajo este contexto, Lucho ha sido noticia en las últimas horas en Inglaterra. Todo esto porque su gol ante el Luton ha sido nominado al mejor de noviembre. Esta tradición la tiene Liverpool para destacar sus mejores jugadas tanto en el equipo profesional como en las divisiones menores.

En total son 12 goles los que fueron nominados por la cuenta oficial del club inglés. Además de Luis Díaz, son candidatos al premio el uruguayo Darwin Núñez por su gol contra Bournemouth, Diogo Jota por sus goles frente a Toulouse y Brentford, Alexander-Arnold por su golazo frente al Manchester City y Mohamed Salah por otra de las anotaciones de la goleada de Liverpool frente a Brentford.

