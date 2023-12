¿Se rompió la relación? Detallan los motivos de James para querer irse de Sao Paulo

Este miércoles termina la temporada del Brasileirao y en Sao Paulo ya se siente el aroma a incertidumbre de cara al periodo de transferencias de enero. En los últimos días, se ha asegurado que James Rodríguez no tiene confirmada su continuidad en 2024 y no se descarta que cambie de aires.

De hecho, hace unos días fue el propio jugador colombiano el que lo reveló. Durante una transmisión en vivo, declaró que "un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo. Si quedarse o no".

Esas palabras han despertado todo un huracán en el entorno de Sao Paulo. James llegó apenas a mitad de año entre bombos y platillo y por eso el equipo espera que dé mucho más de lo que ha mostrado en sus primeros seis meses en el club.

La incertidumbre con el futuro de Rodríguez nace por las lesiones que ha tenido en estos meses y por la demora en adaptarse al estilo de juego de Dorival Júnior. Es más, el volante despertó críticas la semana pasada por no rendir de la misma manera en el cuadro brasilero que en la Selección Colombia, en donde ha mostrado un nivel realmente excelso.

James Rodríguez y los motivos para irse de Sao Paulo

La declaración de James Rodríguez poniendo en duda su continuidad en Sao Paulo tienen razón de ser y no son meras especulaciones. De acuerdo a Globo Esporte, el colombiano "no está satisfecho" con los pocos minutos y las pocas titularidades que ha tenido en el equipo y por la nula participación en los escenarios importantes como pasó en la final de la Copa de Brasil contra Flamengo, en la que fue suplente en todo el encuentro.

Sin embargo, la situación del cucuteño podría cambiar en 2024, pues en Sao Paulo saben de su calidad y no quieren dejarlo ir y mucho menos a un rival directo. Según otro periodista que cubre al detalle la actualidad del 'tricolor paulista', Alexsander Vieira,"James quiere jugar y Dorival sabe que James quiere jugar", así que la "expectativa" de los directivos y del cuerpo técnico es que el volante tenga una pretemporada a tope enfocada a mejor su condición física y así poder encajar dentro del estilo intenso de juego del entrenador.

"No tuvo mucho tiempo porque siempre que tenía oportunidad de entrenar en las fechas Fifa, fue convocado por la Selección Colombia", comentó Viera, quien al mismo tiempo reveló que en Sao Paulo "todos piensan que el 2024 será diferente" y que James Rodríguez se asentará como titular y figura dentro del equipo.