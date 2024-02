¿La solución al mal nivel del arbitraje en FPC? "El principal cambio debe ser Imer Machado"

El tema del día tras la jornada del fin de semana en el fútbol colombiano es el polémico gol de Steven Rodríguez que le dio el empate agónico 3-3 al Junior de Barranquilla contra Deportivo Pereira, con con ese resultado se quedó sin la posibilidad de treparse al primer puesto de la tabla de la Liga BetPlay.

Aunque el juez de línea anuló la acción por claro fuera de lugar de Carlos Bacca, el árbitro Andrés Rojas validó el gol al considerar que el delantero no intervino en la jugada a pesar de que intentó cabecear el balón y que ese movimiento distrajo al arquero Salvador Ichazo.

La decisión no se entiende y más leyendo el reglamento de la International Board (Ifab) y Fifa, en el que precisa que no hay margen a interpretación para los árbitros. Si hay un jugador en fuera de juego que al menos intenta jugar el balón aunque no lo toca, la jugada debe ser invalidada.

¿Debió valer el gol de Junior? Experto responde

Desde todos, o bueno, casi todos los sectores concuerdan con la misma conclusión: el gol no debió ser validado. Noticias RCN se contactó con Andrés Grimaldos, analista arbitral y director del portal El VAR Central, dedicado a estudiar jugadas y decisiones arbitrales polémicas que acontecen en cada partido del fútbol colombiano.

Grimaldos le amplió a Noticias RCN su criterio del por qué era fuera de juego: "El gol del empate de Junior no debió valer basándome en el reglamento. Un jugador que está en posición ilegal no necesariamente comete una infracción. Para cometer una infracción, debe realizar una acción para que active el fuera de juego, y una de esas acciones es intentar jugar claramente un balón cercano o realizar una acción que pueda generar impacto en un adversario, que eso es lo que termina pasando. Carlos Bacca hace el gesto de intentar cabecear, y cuando hace eso, el arquero del Pereira tiene que estar atento. Es un agente distractor, una clara intervención de Bacca, por lo que el tanto, en mi opinión, debió ser anulado".

Salida de Imer Machado, la primera solución al arbitraje en el FPC

El nivel actual del arbitraje en Colombia se encuentra en estado crítico. La semana pasada fue un penal inexistente que perjudicó a América contra Envigado. También la no expulsión a Jaime Mora, arquero de Alianza FC, por una patada violenta que lesionó de gravedad a Gonzalo Lencina. Y así una larga lista de horrores arbitrales que, en muchos casos, ha incidido directamente en el resultado de algunos partidos.

Sobre las posibles soluciones, Grimaldos expresó preocupación, pues reveló que recientemente hubo una reunión de la Comisión Arbitral junto con la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor para tratar este tema, pero no se llegó a ninguna conclusión y prácticamente se cerró como si lo que está ocurriendo no fuera de gravedad. En tanto, propuso que Imer Machado debe salir de la cabeza de la Comisión y entregó sus argumentos.

"Justamente en los últimos días hubo una reunión entre la comisión arbitral y de representantes de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Dimayor. No pasó nada, simplemente se dijo que había que mejorar, que había que trabajar más. Se le ha dado muchas largas al asunto, cuando la cosa no está funcionando es necesario hacer cambios. Imer Machado, director de la parte técnica del arbitraje en Colombia, lleva mucho tiempo y los resultados han ido empeorando. Es algo notable, que se ve año tras año. Cada año es peor, cada año hay más polémicas. El tema del VAR no ha funcionado de la manera en que se esperaba", dijo.

Sobre los cambios que se podrían hacer para subir el nivel del arbitraje, opinó que "el principal sería ese, empezar por la cabeza grande, visible, que es allí donde comienza todo. Ya después habría que mirar asociación por asociación, mirar los instructores, evaluarlos, ver qué tal están en conocimiento y capacitación".

¿Tienen que ver las casas de apuestas en los errores arbitrales?

Los errores arbitrales han sido tan notorios, nefastos e inentendibles, que se ha abierto la puerta de la especulación. Con el paso de las semanas crecen las opiniones de hinchas suponiendo que las casas de apuestas estarían detrás de estas decisiones arbitrales con el fin de favorecer a algún equipo. Al respecto, Andrés Grimaldos aseguró no tener pruebas para respaldar esta afirmación, y en tanto, responsabilizó las deficiencias en la estructura de formación de la Comisión Arbitral para la poca preparación de quienes imparten justicia en cada partido del FPC.

"Yo sin pruebas no puedo hablar de nada de apuestas. Por ahí estuvo circulando una noticia de que había un partido en investigación y eso hay que dejarlo en manos de la Comisión Disciplinaria de Dimayor y de la Fiscalía seguramente. De mi parte, me mantengo en que simplemente es más nivel del arbitraje y falta de unificación de criterios. Acá hace mucha falta reuniones de manera periódica en las que se reúna a los árbitros, se analicen jugadas, se les explique el por qué estuvo bien o el por qué estuvo mal, tratar de ponerse de acuerdo en ciertas situaciones, en las manos, en los fuera de juegos interpretativos. Ha faltado un trabajo desde la cabeza mayor, de ahí ha sido el mal nivel de arbitraje", concluyó.