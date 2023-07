Nairo Quintana sufrió una dura caída mientras entrenaba y asustó a sus seguidores: video

Nairo Quintana no se toma días de descanso y está entrenando para no perder su estado de forma. El corredor boyacense, campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, no ha encontrado equipo y está esperando a que una escuadra, preferiblemente europea, le de una oportunidad para volver a brillar en el 'viejo continente', luego de su controversial salida del Arkéa Samsic.

En lo que va corrido del 2023, 'Nairoman' solo ha podido participar en una carrera. El expedalista del Movistar Team disputó los Nacionales de Ruta, los cuales se disputaron en Bucaramanga. Quintana Rojas tuvo una notable actuación, se subió al podio y reclamó la medalla de bronce. Llegó a 32' segundos de Esteban Chaves, el campeón de esta prueba. Por su parte, Daniel Felipe Martínez, quien este domingo se retiró del Tour de Francia, fue segundo.

El corredor, de 33 años, decidió no participar en la Vuelta a Colombia, pues le dio prioridad a sus entrenamientos. A pesar de que los aficionados del ciclismo nacional estaban ilusionados en presenciar una 'batalla' entre Miguel Ángel López y Quintana, el pedalista nacido en Tunja no la corrió.

Pues bien, este domingo, Quintana sufrió una dura caída mientras se entrenaba en las carreteras de nuestro país. El excorredor del Arkéa sufrió varias laceraciones y su bicicleta también tuvo daños. Al 'escarabajo' poco le importó este incidente y continuó con su rutina.

¿Qué dijo Nairo Quintana sobre su caída?

"Bueno, los gajes del oficio. Hemos cogido una curva con aceite. Siempre que venimos en grupo se arriesga un poquito; pero, de hecho, no veníamos arriesgando, ni nada. tuve mi primera caída del año. Pero por fortuna no fue nada grave, le pasó más a la bicicleta como siempre que a nosotros los ciclistas. Estamos bien y vamos a seguir", afirmó 'Nairoman'.

El video después de la caída de Nairo Quintana