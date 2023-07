¡Hoyo en uno de Steph Curry!: en video, el impresionante golpe del basquetbolista de los Warriors

Steph Curry demostró una vez más que es un atleta superdotado. El basquetbolista de los Golden State Warriors embocó un hoyo en uno inédito en el American Century Championship, campeonato que lidera provisionalmente. El cuatro veces campeón de la NBA anotó el primer '1' en la historia del hoyo 7 del Edgewood Tahoe Golf Course.

En los últimos años, Curry ha sido invitado a diferentes torneos Pro-Am, pues juega con un hándicap prácticamente profesional. Al igual que Michael Jordan, la estrella de los Golden State desarrolló una gran pasión por este deporte.

Esta vez, el 'Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA 2022' desató la locura en este tradicional torneo que reúne figuras de diferentes deportes. En el par 3 del hoyo 7, Curry pegó un hierro impecable y la bola salió direccionada al lugar donde estaba ubicada la bandera. Rebotó una vez en el green e ingresó al hoyo.

Inmediatamente, el estelar basquetbolista estadounidense corrió las 152 yardas que separan la salida del hoyo. En su corrida, levantó los brazos, se quitó su gorra, lanzó su guante a cualquier lugar y de la emoción no fue capaz de retirar la pelota del hoyo. Su desbordada alegría solo le permitió pegarle un puño a la bandera y darle una vuelta a todo el green.

