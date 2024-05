🔴EN VIVO🔴 Junior de Barranquilla vs. Millonarios: cuadrangulares finales del fútbol colombiano

Uno de los juegos más esperados por todos los aficionados del fútbol colombiano es el compromiso entre Junior de Barranquilla vs. Millonarios, el cual es válido por la primera fecha de los cuadrangulares finales y que ha generado un morbo entre todos los aficionados del equipo bogotano y el cuadro barranquillero.

Sin ninguna duda, este compromiso reviva lo acontecido en fechas anteriores en el estadio El Campín y que generó todo tipo de comentarios en el fútbol colombiano, pues en este compromiso los jugadores de Junior se negaron a jugar como protesta por las decisiones arbitrales, haciendo que se formara un escándalo en el rentado nacional.

Novedades de Junior y Millonarios para el juego de cuadrangulares

Para este compromiso, Junior de Barranquilla tendrá lo mejor de su nómina. La única novedad del equipo de Arturo Reyes es la ausencia de José Enamorado, quien se encuentra en el banquillo tras sufrir algunas molestias físicas durante la semana, en su lugar estará Roberto Hinojoza, quien fue pedido por todos los aficionados rojiblancos.

Además de José Enamorado, Deiber Caicedo también es una de las grandes novedades para el equipo tiburón. Lastimosamente, para las aspiraciones del equipo tiburón, el atacante no se alcanzó a recuperar y no fue convocado para este compromiso. Su reemplazo en el once titular es Bryan Castrillón.

Por su parte, la gran novedad que tendrá Millonarios para este compromiso es la ausencia de Andrés Llinás, quien sufrió una virosis en las últimas horas y le impidió estar en el once titular de Alberto Gamero. El reemplazo del defensa central será Alex Moreno Paz, quien ha tenido minutos durante la presente temporada.

Once titular de Junior y Millonarios

Junior: Santiago Mele, Gabriel Fuentes, Emmanuel Olivera, Jemein Peña, Walmer Pacheco, Didier Moreno, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Roberto Hinojoza y Carlos Bacca.

Millonarios: Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Delvin Alfonzo, Danovis Banguero, Alex Moreno Paz, Jhoan Hernández, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Emerson Rodríguez y Leonardo Castro.