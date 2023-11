Sorpresiva noticia en las Eliminatorias Sudamericanas: entrenador renunció tras malos resultados

La fecha cinco de las Eliminatorias Sudamericanas dejó varias sorpresas en todo el fútbol sudamericano. El primer batacazo lo dio la Selección de Uruguay, que en condición de visitante venció dos goles a cero a la actual campeona del mundo, dejando varios comentarios entre los aficionados argentinos.

La gran sorpresa de la jornada fue la Selección Colombia, quien, a pesar de todos los pronósticos, logró vencer dos goles a uno a Brasil, lo que comienza a agravar la crisis de los pentacampeones del mundo en las actuales Eliminatorias Sudamericanas, teniendo en cuenta que ya suma tres partidos sin conocer la victoria.

Selección de Chile se quedó sin entrenador

Sin embargo, la noticia que tomó por sorpresa a todos los medios de comunicación se presentó en Santiago de Chile, puesto que luego del empate sin goles de la Roja contra Paraguay, Eduardo Berizzo, entrenador del equipo chileno, tomó la decisión de dar un paso al costado por los malos resultados en las primeras cinco fechas.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, aseguró el entrenador de la Selección de Chile en rueda de prensa tras el empate contra Guaraní.

Cabe recordar que desde que Eduardo Berizzo tomó el mando de la Selección de Chile no tuvo los mejores resultados, puesto que se fue de su cargo con el 33 % de rendimiento en los compromisos oficiales. En las Eliminatorias logró una victoria, dos empates y dos derrotas, dejándola en la octava posición con 5 puntos.

Posible entrenador encargado para la sexta fecha de Eliminatorias

A penas se dio a conocer la noticia de Eduardo Berizzo, la Federación Chilena de Fútbol dio a conocer que Nicolás Córdova, entrenador de las inferiores de la Roja, será el encargado de estar al frente del equipo rojo para el compromiso contra su similar de Ecuador por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

“La Federación de Fútbol de Chile informa que el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, se hará cargo, de forma interina, de la Selección Chilena para el partido entre Ecuador y Chile”, finalizó el comunicado.

