Eduardo Luis rompió en llanto tras histórico triunfo contra Brasil: emotivo video de Sheyla García

El jueves pasado, la Selección Colombia protagonizó una gesta inédita, tras vencer a Brasil por primera vez en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. Eduardo Luis López se encargó de la narración en la transmisión del Canal RCN por unos quebrantos de salud de Javier Fernández Franco y estuvo a la altura. El 'Toxirelator' cantó los dos goles de Luis Díaz con una emoción inolvidable y generó todo tipo de emociones en los hogares colombianos.

Eduardo Luis, nacido hace 45 años en Medellín, luchó para llegar a la cabina del Canal RCN y la vida lo premió con poder narrar un Colombia vs. Brasil en el Metropolitano. “Cuando yo era niño ya mostraba qué era lo que quería ser porque toda la vida me gustó figurar. Yo hacía los mandados de toda la cuadra de mi casa y me pagaban con comida porque nosotros éramos muy pobres. En la panadería siempre había pancitos que habían sobrado con algo de moho o duros y los llevaba para la casa y con eso comíamos”, señaló el periodista paisa cuando pasó por los micrófonos de 'Sin Libreto'.

El narrador antioqueño le siguió los pasos a su padre, quien falleció durante su adolescencia. “Mi papá se murió cuando yo tenía 18 años. Él ya estaba en los medios y me tocó duro con la familia. Es bonito venir acá después de todos los esfuerzos que se han tenido. Mi papá fue un gran comentarista de fútbol", recordó en dicha entrevista.

La emoción de Eduardo Luis con los goles de Luis Díaz

"Dios ayúdame a narrar este gol", imploraba el 'Relatore' cuando el futbolista del Liverpool aprovechó un gran centro de Cristian Borja para establecer el 1-1 parcial en el Metropolitano. 3 minutos y 45 segundo después, el guajiro volvió a vencer el arco custodiado por Alisson Becker y Eduardo Luis no pudo contener las lágrimas.

Sheyla García capturó el emotivo momento de Eduardo Luis

“Te lo dije, 'Edu'. Dios te tenía el día, Dios te tenía ahí. Voy a llorar con vos. ¡Vamos 'Edu'! Te queremos mucho parce. Lo hablamos la semana pasada", decía la periodista de RCN mientras grababa a su colega.