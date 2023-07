Malas noticias: Esteban Chaves se retiró del Tour de Francia, luego de una dura caída en la etapa 14

Este sábado 15 de julio, se llevó a cabo la etapa 14 del Tour de Francia 2023, la cual tuvo un arranque lamentable, pues a 5 kilómetros del inicio se produjo una caída masiva. Los ciclistas colombianos Esteban Chaves y Daniel Felipe Martínez se vieron involucrados en este accidente. Lamentablemente, el 'Chavito' tuvo que retirarse de la 'Grande Boucle', así lo confirmó su equipo el EF Education-EasyPost.

Una buena porción del pelotón estaba afrontando un descenso, luego de haber salido de la localidad de Annemasse, donde se dio la partida. Las condiciones climáticas no eran las ideales y alrededor de 30 corredores se fueron al piso. La caída involucró a tantos pedalistas, que la organización de la ronda francesa decidió parar la fracción para darle una atención médica a los afectados.

Chaves, quien soñaba con conquistar su primera etapa en el Tour, intentó incorporarse al grupo y pedaleó con valentía durante algunos kilómetros. Sin embargo, el duro golpe que recibió le impidió continuar y decidió dar un paso al costado. Antonio Pedrero (Movistar Team), Louis Meintjes (Intermaché) y Romain Bardet (Team DSM) fueron otros ciclistas que abandonaron la carrera, luego del incidente.

El corredor bogotano, de 33 años, buscaba completar victorias en las tres 'grandes'. Recordemos que su palmarés ya cuenta con tres fracciones del Giro de Italia y dos de la Vuelta a España. Chaves, quien portó los colores de la bandera de Colombia luego de conquistar los Nacionales de Ruta, tendrá que esperar una oportunidad el próximo año.

"Esteban Chaves estuvo involucrado en la gran caída en los primeros kilómetros de la etapa del Tour de hoy. Reinició el escenario pero desde entonces ha abandonado. El médico de nuestro equipo lo examinará y atenderá sus lesiones. ¡Te deseo una pronta recuperación, Chavito!", afirmó la formación estadounidense en su cuenta de Twitter.

'Chavito' puso a vibrar a los amantes del ciclismo colombiano con una estupenda escapada en la etapa 10. El 'escarabajo' conquistó un premio de montaña y terminó siendo cuarto.

❌@estecharu leaves the Tour de France. He was involved in the early crash.



❌@estecharu quitte le Tour de France. Il était impliqué dans la chute en début d'étape.#TDF2023 pic.twitter.com/YYTQmoHu4K