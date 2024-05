El 34% de las familias de Bogotá no pueden comer tres veces al día, según la Veeduría Distrital

El informe titulado ‘el hambre oculta en Bogotá, de la Veeduría Distrital, reveló que un 34% de las familias solo tienen recursos para comer una o dos veces al día. Además, que el 48% de las que viven en el estrato uno y el 32% de las que se encuentran en el estrato dos, invierten menos de $600.000 pesos mensuales en la alimentación de su núcleo familiar.

¿Qué dicen las familias que se encuentran enfrentando esta difícil realidad en Bogotá?

En la capital del país hay muchas familias que no tienen un sueldo básico y que deben salir a buscar un sustento diario para poder alimentarse.

“Me ganó $10.000 pesos y eso me sirve para el desayuno, pero para el almuerzo ya toca cocinar papas, arroz y de pronto un huevito. Muchas veces no hay posibilidades de comer carne o pollo porque la plata no alcanza”, afirmó Gloria Méndez, una habitante de la localidad de Kennedy que trabaja recolectando reciclaje y tiene que someterse recurrentemente a un proceso de diálisis por una enfermedad.

“Muchas veces estoy con mi hija, que es menor de edad, y no tengo para comprar una leche. Yo le doy chocolate con pan, así sea sin leche, pero lo importante es que no pase sin desayuno”, también expresó.

Y es que la situación es tan crítica que muchas familias se han visto obligadas a juntarse en una misma vivienda y aún así no pueden alimentarse bien porque los recursos monetarios no les alcanzan.

“Aquí tengo 7 u 8 familias que aguantan mucha hambre porque si consiguen para comer, no lo hacen para pagar arriendo. Y el que se cuelga en esos pagos lo van sacando a la calle”, explicó Dellanira Garzón, líder social de Kennedy.

La Veeduría Distrital de Bogotá se pronunció después de conocer los resultados de la encuesta

Este organismo autónomo encontró que la situación es alarmante más que todo en cinco localidades y comunicó que es imprescindible que la Administración intervenga de inmediato para que los porcentajes no se sigan acrecentando.

“Es especialmente preocupante el resultado preliminar de la encuesta en Bosa, Engativá, Kennedy, Suba y Usaquén. En ese sentido, hacemos nuevamente un llamado a la Administración”, aseguró Viviana Barberena, veedora distrital.

Según el último Plan de Desarrollo socializado, la Administración se comprometió a ampliar las raciones de comida en los servicios sociales y expandir espacios de comercialización de alimentos.