Sonrisa de oreja a oreja: Esteban Chaves estrenó su 'maillot' de campeón nacional de ruta

El calendario ciclístico europeo del 2023 comenzó en forma esta semana con carreras por etapas de pocos días mientras los pedalistas van tomando rodaje para lo que será una temporada bastante exigente en lo físico.

El miércoles fue la apertura de la Vuelta a Andalucía y de la Vuelta al Algarve con el protagonismo de un colombiano en cada una. Santiago Buitrago es el escolta de Tadej Pocagar en la clasificación general de la ronda española, mientras que en Portugal, Sergio Higuita sigue en la pelea por meterse en el top-10 a falta de dos jornadas, pero hay más.

Este viernes comenzó la Vuelta a los Alpes Marítimos y del Var en Francia, una carrera que se extenderá hasta el domingo y que cuenta con la participación de Esteban Chaves para el EF. El bogotano de 33 años fue la sensación al pasearse por las calles de Saint Raphael y Ramatuelle con el 'maillot' blanco y la bandera colombiana en el pecho por primera vez luego de haberse consagrado en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga hace dos semanas.

El 'chavito' impresionó con su deslumbrante sonrisa de oreja a oreja que muestra la ilusión de hacer una gran temporada luego de varios traspiés en los últimos años. El triunfo en los Nacionales es un envión anímico para dar el salto de calidad que le falta para adornar una excelsa trayectoria profesional.

¡La espera valió la pena! ¡Así luce Esteban con su nuevo maillot de campeón nacional colombiano de Rapha! 🇨🇴😍



————————————



The wait is over! Check out Esteban in his new Colombian champion’s jersey from Rapha! 🇨🇴😍 pic.twitter.com/lN6syOY1ad