"Estoy desilusionado de mí": la frustración de Esteban Chaves tras la etapa 10 del Tour

Lo que se está viendo en este Tour de Francia 2023 es un verdadero deleite para el paladar de todos los amantes del buen ciclismo. Como en tiempos de antaño, la carrera ha dejado un enorme nivel sobre las montañas francesas en las que Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard no han sido los únicos protagonistas.

De hecho, los que animaron la décima etapa que se disputó este martes están un poco relegados del podio provisional en la clasificación general. Pello Bilbao se llevó el triunfo tras un espectacular remate de carrera entre un grupo de siete ciclistas, dentro de los que figuró Esteban Chaves.

El colombiano está corriendo la cuarta 'Grande Boucle' en su trayectoria, pero en ninguna de las tres anteriores ha logrado una victoria de etapa, por lo que ese es su gran objetivo ahora mismo y dado a que esa también es la intención del Education First, no buscar figurar en la general, sino apuntarle a ganar fracciones según las características de sus ciclistas.

Esteban Chaves acarició triunfo de etapa en el Tour de Francia

Hoy, que era una jornada para aguantar el ritmo y rematar con potencia, Esteban Chaves era el ideal para el EF, y por momentos ilusionó con cristalizar ese objetivo de subirse al escaño más alto del podio en el municipio de Issoire. Sin embargo, Pello Bilbao apretó más rápido y ganó en el embalaje, mientras que el 'Chavito' cruzó la meta en el quinto lugar.

"Coger la escapada es muy difícil y ganar es de artistas. El arte es lo que hemos visto hoy, el deporte es increíble y está lleno de valores", dijo el pedalista bogotano en diálogo con ESPN luego de finalizar la etapa.

"El equipo estuvo súper bien todo el día, teníamos chance en la escapada. Al final he entrado yo y bastante rudeza, íbamos muy rápido", habló sobre el rendimiento del EF en general, incluyendo a Rigoberto Urán.

La frustración de Esteban Chaves

Aún así, Esteban Chaves manifestó su frustración por no poder logrado el triunfo de etapa, que habría sido el primero de su carrera en un Tour de Francia. No obstante, expresó que espera todavía

"Al final un poco de frustración y desilusión, normal luego de tener en la manos la disputa de un Tour de Francia, que es la primera vez que me pasa. Lo vamos a seguir intentando y eso me caracteriza, seguir hasta el final. Estoy desilusionado de mí por estar ahí y no ganar por primera vez en mi vida. Faltan otras oportunidades y hay otras etapas que podrían ser buenas para mis características y el equipo lo va a luchar, a eso vino", afirmó.

La buena noticia para Esteban Chaves es que el Tour de Francia apenas está entrando en su segunda semana de competición y le quedan 11 etapas (más de la mitad) para poder luchar por su anhelado triunfo, más con el respaldo de un equipo como el EF cuyo objetivo no es ir por la clasificación general, sino por fracciones.