Daniel Galán, el orgullo de su familia tras brillar en Wimbledon: "Una felicidad indescriptible"

Daniel Galán logró lo que ningún colombiano había conseguido en 'La Catedral' del tenis: llegar a los octavos de final. El bumangués, de 27 años, logró tres victorias históricas en el All England Tennis and Croquet Club, de Londres, las cuales le permitirán 'escalar' hasta la casilla 55 del escalafón ATP, el cual será su mejor estatus en el listado mundial.

Galán ya había demostrado su destreza en el césped. En el 2021, hizo su debut en el cuadro principal de este emblemático torneo británico y alcanzó la segunda ronda, luego de vencer al argentino Federico Coria.

Al año siguiente, volvió a la capital inglesa, mejoró su actuación y llegó hasta la tercera ronda. Pues bien, este 2023, el santandereano logró romper una barrera más y se instaló en el grupo de los 16 mejores tenistas del certamen más tradicional del circuito, luego de vencer a Yoshihito Nishioka, Oscar Otte y Mikael Ymer.

Esta seguidilla de triunfos le permitió debutar en la mítica Cancha Central de Wimbledon, donde enfrentó al italiano Jannik Sinner. Galán jugó con valentía y tuvo chances de ponerse en ventaja en el primer set. Lastimosamente, el número 8 del mundo fue más preciso en los momentos sensibles del partido y se llevó la victoria luego de un disputado 7-6 (4), 6-4 y 6-3.

Solo tres tenistas nacionales habían llegado a esta instancia en un torneo mayor: Felipe Restrepo en Roland Garros 1925, Jairo Velasco en US Open 1976 y Alejandro Falla en Roland Garros 2011. Cabe resaltar que Fabiola Zuluaga hizo lo propio en Roland Garros 2004 y llegó a las semifinales del Abierto de Australia ese mismo año.

En NoticiasRCN.com contactamos a Xando Galán, uno de los tres hermanos de Daniel, para conocer detalles del significado que tuvo su actuación en esta familia bumanguesa.

¿Cómo se preparó Daniel Galán para el partido contra Mikael Ymer y cómo celebró este histórico triunfo?

"La preparación para todos los partidos es la misma, se llega temprano al club, se calienta el cuerpo fuera de cancha y después se trabaja en cancha, se baña y se cambia para el partido, dependiendo de la hora del partido se cuadra la comida para llegar en óptimas condiciones, durante este tiempo se habla sobre los aspectos tácticos del partido, pero en términos generales siempre se busca ir a realizar el juego de acuerdo a las fortalezas de Daniel, y se toman algunos aspectos a tener en cuenta del jugador contrario para poder contrarrestar un poco sus fortalezas.

De igual forma el haber llegado anteriormente tres veces a tercera ronda de Gram Slam (Roland Garros 2020, Wimbledon 2022 y US Open 2022) hacen que ya se pueda controlar un poco más las emociones durante el partido.

En cuanto a la celebración normalmente viene después del torneo, se evita ser demasiado efusivo durante el torneo porque se es consciente de que se viene otro partido y no conviene relajarse o conformarse con lo que se ha obtenido. Quizás con unas felicitaciones y un bien hecho hay que continuar en ese camino".

Segunda ronda en 2021, tercera ronda en 2022 y octavos de final en 2023, ¿a qué se debe esta evolución de Daniel Galán en Wimbledon?

"El tipo de juego que tiene (agresivo), un buen saque y unos golpes potentes del fondo de cancha hacen que sea más fácil adaptar su juego a césped, a esto sumándole la experiencia de las participaciones anteriores hace que se entienda el cómo jugar mejor sobre césped y como afrontar los puntos claves que se presentan durante los partidos".

"Es un reto jugar en las canchas principales"

¿Cómo fue la experiencia de su hermano en la Cancha Central de Wimbledon y cuáles fueron sus conclusiones después del partido contra Jannik Sinner?

"El jugar en estás canchas principales es un reto grande, quizás muchas personas no entienden bien en el por qué. Las dimensiones de la cancha son las mismas, pero las partes exteriores son diferentes, es decir, el fondo de la cancha y las partes laterales son más grandes que las canchas de afuera, el poder haber jugado anteriormente en estás canchas (Roland Garros 2020 y US Open 2022) hacen que ya sea más fácil afrontar estás condiciones.

Una derrota es frustrante, pero siempre se sacan las enseñanzas que se dejan después del partido, está yendo por el camino correcto y debemos seguir mejorando diferentes detalles que nos permitan poder competir al nivel más alto del tenis mundial".

"Es una sensación de orgullo y felicidad indescriptible"

¿Cómo vivió la familia Galán estas participaciones históricas en los Grand Slams? Primero, el triunfo contra Stefanos Tsitsipas en el US Open y después sus tres victorias en Wimbledon.

"Es un orgullo para nosotros ver dónde ha llegado, teniendo en cuenta los obstáculos que ha pasado, los cuales le han dado sabiduría, carácter y fortaleza. Es una sensación de orgullo y felicidad indescriptible. Mi mamá es la que más demuestra esa sensación y cómo no, ver a un hijo triunfar y darle felicidad no solo a un país si no a muchos niños y jóvenes es algo único y muy bonito.

El proceso que ha tenido durante muchos años hace que estos triunfos sean posible.

En algunas ocasiones las personas no creen que Daniel sea capaz de obtener grandes victorias, y eso es lo que marca la diferencia con la familia, que siempre está ahí incondicionalmente, confiando en sus capacidades".