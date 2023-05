Everton de Yerry Mina se salvó, y Leeds United de Luis Sinisterra descendió de la Premier League

Unas de cal y otras de arena para los colombianos en la Premier League. El Everton de Yerry Mina logró mantener la categoría, mientras que el Leeds United de Luis Sinisterra se fue a segunda división en la última fecha de la liga inglesa.

En una definición frenética, Everton, Leeds y Leicester City luchaban por mantener la categoría. Dos de estos equipos se irían. Jugaron contra Bournemouth, Tottenham y West Ham, respectivamente.

El Everton logró llevarse una sufrida victoria 1-0 contra el Bournemouth, con un golazo marcado por Abdoulaye Doucoure. El cuadro 'Toffee' era el único que dependía de sí mismo, y una victoria los mantenía en la máxima división del fútbol inglés. Yerry Mina fue titular, jugando así su último partido con los colores del Everton, pues anunció que dejaría el club a final de temporada. Logró irse dejando al equipo en Premier League.

Leeds United de Sinisterra se fue a la B

Por su parte, Leeds United perdió la categoría, tres años después de haber conseguido un muy anhelado ascenso. El equipo de Luis Sinisterra fue derrotado 1-4 por el Tottenham Hotspur en su propio estadio, y perdió la categoría.

Sinisterra no jugó, pues se lesionó varios partidos antes de terminar la temporada. A lo largo del año, las lesiones tuvieron al colombiano fuera de las canchas durante varias fechas. No logró hilar muchos partidos seguidos jugando, y a pesar de anotar algunos goles, podría jugar la próxima temporada en la segunda división, si es que no se va a otro equipo.

El otro equipo descendido fue el Leicester City. El club campeón de la Premier League en el 2016 tuvo una campaña para el olvido, y pese a haberle ganado en la última fecha al West Ham, no les alcanzó para salvarse del descenso.

Burnley, Sheffield United y Luton Town tomarán los puestos en la Premier League dejados por Leicester, Leeds y Southampton.