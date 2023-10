Exjugadora de la Selección de España denunció acoso sexual y chantajes por ser lesbiana

Un nuevo escándalo se desató en el fútbol femenino de Europa. En esta oportunidad la Federación que vuelve a estar en el ojo del huracán es la de España, puesto que luego de que se diera a conocer el caso de Jennifer Hermoso con el dirigente de la (RFEF), ahora se desata la polémica por la denuncia de Ángeles Parejo por acoso sexual y chantajes por su orientación sensual.

En las últimas horas, la exjugadora de España denunció la difícil situación que tuvo que vivir mientras era jugadora profesional y representaba los colores de su país, puesto que aseguró que fue víctima de acoso sexual y chantajes por ser lesbiana por parte de un dirigente de un club del fútbol de España.

Fuerte denuncia de exjugadora de España

“O te acuestas conmigo o le digo a todo el mundo que eres lesbiana’, me dijo el presidente de un club. ‘Prefiero ser lesbiana y que la gente lo sepa que acostarme con usted’, le respondí”, fueron las palabras de la exjugadora de España en conversaciones con el diario Marca de España.

Ángeles Parejo era una de las jugadoras más importantes de la Selección de España Femenina durante la Eurocopa de 1997 y reveló la difícil situación que vivía el equipo durante las concentraciones, afirmando que utilizaban ropa de los jugadores de los equipos masculino-inferiores.

“Llevábamos la equipación de la Sub-17 masculina del año anterior. La camiseta me sobraba por todas partes y al pantalón le tenía que dar tres vueltas porque me quedaba por debajo de las rodillas. En aquel momento no lo sabíamos, pero nos lo dijeron tiempo después”, aseguró la exjugadora de España.

Además, agregó: “después de aquel torneo escribimos una carta a la Federación para protestar por las condiciones que teníamos y el machismo que sufríamos, pero no nos escucharon. Nos dejaron de llamar porque no querían pagarnos los viajes. Estuvimos discriminadas porque podíamos haber seguido jugando por nuestro país”, aseguró la jugadora.

Ángeles Parejo, un sueño en el sufrió machismo

Por último, la exjugadora contó detalles de cómo llegó a ser futbolista profesional, dejando claro todo lo logró gracias al apoyo de sus padres, quienes siempre estuvieron alado de ella en el fútbol profesional. Sin embargo, desde sus inicios vivió momentos de machismo, puesto que tuvo que jugar con otro nombre, ya que en ese momento no era bien visto que una mujer pateara una pelota.

“Jugar con la selección fue un sueño que hice realidad gracias a mi familia. A mi padre le gustaba mucho el fútbol y mi madre se limitaba a vernos felices. Siempre me apoyaron de manera incondicional (…) Comencé a jugar con el nombre de Ángel porque estaba muy mal visto que una niña pateara un balón”, finalizó.

