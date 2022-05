La razón por la que se retrasó la final de Champions entre Liverpool y Real Madrid

Cuando solo faltaban 10 minutos para el inicio del partido entre Liverpool y Real Madrid, correspondiente a la final de la Champions League, autoridades de la Uefa anunciaron que el partido se demorará en comenzar, debido a cuestiones de seguridad.

Según informaron en la transmisión del encuentro, los hinchas del Liverpool y Real Madrid que compraron sus boletas no han podido entrar al estadio, ya que se han presentado muchos casos de boletas falsas e intentos de personas que buscan entrar al Stade de France sin pagar.

Así, por cuestiones de seguridad, las autoridades decidieron retrasar el partido por más de 30 minutos para garantizar el acceso de los aficionados que sí pagaron su tiquete y llevan un buen tiempo haciendo la fila.



Según informó el Liverpool en su cuenta de Twitter, el partido se retrasó 36 minutos, es decir, dará inicio a las 2:36 de Colombia.



Kick-off has now been delayed until 8.36pm BST. #UCLfinal

Sin embargo, medios europeos señalaron que la situación afuera del estadio es preocupante, pues varias personas están escalando los muros de seguridad para ingresar al Stade de France. La Policía francesa, con su cuerpo antidisturbios, está en los alrededores del escenario deportivo, tratando de controlar la situación con gases lacrimógenos y deteniendo a quienes buscan entrar al partido de forma fraudulenta .

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. 😳 pic.twitter.com/6UVfWY23Ml