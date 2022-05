03:47 PM Minuto 47' ¡Casi Luchitoooooooo! Pase de Salah a Luis Díaz que intentó golpear la pelota con la cabeza, pero la pelota paso de largo y se perdió una gran posibilidad de gol

03:43 PM Minuto 45' Rueda la pelota en la segunda mitad en la final de la Champions League

Entre tiempo Elogios y críticas a Camila Cabello por el show en la final de la Champions League.

Minuto 45+2' Finaliza la primera parte en la final de la Champions League

03:24 PM Minuto 45' VAR anuló el gol Luego de varios minutos de revisión, el VAR dictaminó que no hubo gol por fuera de lugar de Benzema en la final de la Champions League

03:21 PM Minuto 44' Revisión del VAR por posible gol del Real Madrid

03:15 PM Minuto 38' Liverpool se hace dueño de la posesión del balón y juega en el terreno de juego del Real Madrid

03:14 PM Minuto 28' Remate del Real Madrid que atajó muy bien Alisson

Minuto 20' Liverpool se acerca al arco 'merengue' Mané hace un remate de media distancia, que hace exigir al arquero del equipo español.



¡MILAGRO EN EL ÁREA DEL MADRID!



Mané armó una gran jugada y, entre Courtois y el palo, evitaron el primero del Liverpool. ¡Qué arranque del equipo de Klopp!



📺 #ESPNenStarPlus

— ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 28, 2022

02:54 PM Minuto 15' Primer remate a portería Salah exige a Thibaut Courtois en la primera llegada de peligro en el partido de la final de la Champions League

02:50 PM Minuto 10' Partido con pocas emociones de gol. Ambos equipo no quieren dar ventajas y el juego se disputa más en la mitad de la cancha. Lucho Díaz, trata de aparecer en el partido

02:41 PM Minuto 5' Partido disputado en la mitad de la cancha, con posesión de pelota para ambos equipos

02:35 PM Minuto 0' Arranca el partido en Francia. Ya se disputa la final de la Champions League entre Liverpool vs. Real Madrid

02:35 PM Equipos al terreno de juego Ya los dos equipos hacen presencia en el terreno de juego para los actos de protocolos

¡La 'orejona' está en el gramado! El trofeo hace presencia en la gramilla Stade de France

¡Comienza el show! La cantante Camila Cabello ya hace presencia en el terreno de juego Comenzó el show de apertura a la final de la Champions League entre Liverpool vs. Real Madrid

Liverpool a la cancha Los dirigidos por Klopp vuelven al terreno de juego para calentar

#UCLfinal — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

¡Se retrasa la final! La organización confirmó que el juego arrancará 15 minutos después de lo estipulado Por problemas en el ingreso de los hinchas del Liverpool, la organización informó que el juego arrancará 2:30 pm hora colombiana.

Preocupación en el Liverpool Thiago en duda para jugar la final El volante sintió una molestia física en el calentamiento y se pone en duda su titularidad



It’s almost showtime in the #UCLfinal pic.twitter.com/3tkugVBwdJ — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

Equipos a la cancha al calentamiento previo a la final de la Champions League Los dos equipos ya se encuentran en el terreno de juego en la sesión de entrenamiento

Nóminas confirmadas en la final de la Champions League Real Madrid y Liverpool, confirmaron nóminas para el juego de la final de la Champions Ambos entrenadores ya dieron a conocer sus respectivos titulares para el juego de la final de la Champions League.

¡Lucho Díaz primer colombiano de ser titular en la final de la Champions! El delantero estará en el once titular del equipo de Klopp.

¡La fiesta de los hinchas del Liverpool! Aficionados del Liverpool inundaron las calles de París con camisetas rojas.