¡Loco por Freddy! Maradona y su deseo de tener una camiseta del ‘Coloso de Buenaventura’

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Freddy Rincón, siguen apareciendo anécdotas del exvolante de la Selección Colombia con las diferentes estrellas del mundo, donde con nostalgia recuerdan momentos épicos con uno de los jugadores que marcó la historia del combinado patrio y del fútbol colombiano.

En esta oportunidad, los protagonistas de esta anécdota son Freddy Rincón y Diego Armando Maradona, donde el astro argentino enloqueció con la gran actuación del colombiano en el partido que marcó la historia del fútbol colombiano, el día que la ‘tricolor’ venció 5 goles a 0 a la Selección de Argentina en Buenos Aires.

Lea también: ¿Con quién y en dónde estaba Freddy Rincón antes del accidente?

En diálogos con Win Sports, Jhon Jairo Restrepo, exmiembro de la logística de la Selección Colombia, recordó con nostalgia, el momento que Maradona lo llamó para pedirle la camiseta de Freddy Rincón, luego de tener una de sus mejore presentaciones con la ‘tricolor’.

“El día del 5-0 Diego estaba en la tribuna y Freddy hizo 2 goles. De vuelta, Maradona me llamó y me dijo que le regalara la camiseta de Freddy Rincón, yo le dije que iba a hablar con él”, afirmó el Kinesiólogo de la Selección en de 1993.

De igual forma, aseguró que la entrega de la camiseta quedó pendiente, ya que, luego de la victoria, Freddy se concentró más en celebrar que en cumplirle el deseo a Maradona, aunque, de igual manera, el astro argentino si tuvo una camiseta de Colombia, pero no la del ‘coloso de Buenaventura’.

Lea también: Hijo de Freddy Rincón, aclaró la polémica entre su padre y James Rodríguez

“Cuando terminó el partido, yo le dije a Freddy. En medio de la algarabía, eso se embolató. Yo le dije y él me decía que ahora, ahora, ahora. Afortunadamente, no me la dio. Yo le dije al utilero que me diera una camiseta para regalársela a Diego. No sé qué camiseta me dio y yo fui a entregársela en la tribuna, porque él se quedó esperando. Deben acordarse de que él a lo último ya nos aplaudía, nos felicitó", finalizó Restrepo.

Mensaje en las redes de Maradona por el fallecimiento de Freddy Rincón

A pesar de que el ‘10’ de la Selección Argentina haya fallecido, sus redes sociales siguen en constante publicaciones, recordando los diferentes momentos de su carrera deportiva. Pues este viernes 15 de abril, las redes del argentino, sorprendieron con una publicación dedicada a Freddy Rincón.

Lea también: Homenaje a Freddy Rincón en Cali: lugar, fecha y hora

“Adiós Leyenda. Gracias Freddy Rincón 1966-∞”, fue el mensaje que se dio a conocer en las redes sociales de Diego Armando Maradona. Vale recordar que estos dos jugadores compartieron algunas canchas en partidos de homenajes o especiales, uno de ellos fue en la ciudad de Bogotá en el 2015.