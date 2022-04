Hijo de Freddy Rincón aclaró la polémica entre su padre y James Rodríguez

El mundo del fútbol se ha despedido de Freddy Rincón, quien falleció el pasado miércoles tras un trágico accidente que aconteció días atrás. Por esa razón, los mensajes para el exjugador y sus familiares no se han hecho esperar, y colegas de Freddy no han dudado en publicar en sus redes sociales. Sin embargo, James Rodríguez es uno de los futbolistas que no se ha manifestado en sus redes sociales.

Vea también: Buenaventura, tierra de promesas del fútbol, se despidió del ‘Coloso’

Por tal motivo, Freddy Stiven Rincón, hijo del exfutbolista, decidió referirse a la situación en la que se vio involucrado su papá con el actual futbolista del Al-Rayyan de Catar.

El tema con James Rodríguez fue algo de interpretación, nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien

Además, al afirmar que Freddy Rincón nunca buscó “menospreciar” a James Rodríguez, al ser preguntando sobre el silencio del futbolista sobre lo sucedido con su padre, Freddy Stiven respondió lo siguiente:

Más información: El ‘Coloso’ ya está en su casa: el cuerpo de Freddy Rincón fue trasladado a Buenaventura

Uno iba a ver y él tenía razón. Simplemente, él no maquillaba la forma de decir las cosas, no se guardaba nada, pero sin afectar a nadie

La polémica entre Freddy Rincón y James Rodríguez

El segundo ciclo de James en el Real Madrid no fue el esperado y aunque siempre se culpo al francés Zinedine Zidane, Rincón fue crítico dando su opinión respecto a su compatriota.

“James Rodríguez ha tenido problemas en Real Madrid, ha tenido problemas en el Bayern. Tal vez el que tenga que revisar esas dificultades es él. Ha tenido problemas con dos técnicos, con dos equipos grandes... A veces uno también tiene que revisarse y mirar si es que uno en realidad es el que está teniendo los problemas"

Por tal motivo, dichas declaraciones en su momento no gustaron a James, quien no dudó en responder en una entrevista meses después.

"Rincón ahora 'tira' otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño"

Sin embargo, aunque el cruce no pasó más de palabras, Freddy Rincón constantemente siempre dio su opinión respecto a la situación futbolística de James Rodríguez.

Le puede interesar: El último partido de Freddy Rincón con el América de Cali