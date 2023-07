"DT de Chicó me pidió 30 millones para que mi hijo tuviera minutos": Néstor Salazar

Una nueva denuncia hace crecer la polémica en el fútbol colombiano, luego de que se diera a conocer que algunos entrenadores siguen pidiendo dinero a los jugadores de las divisiones menores de los respectivos equipos para ponerlos en el fútbol profesional, generando todo tipo de comentarios entre los aficionados del balompié nacional.

El encargado de volver a poner la polémica en el 'tintero' fue Néstor ‘Palmira’ Salazar, exjugador del América de Cali, quien confirmó que un entrenador de Boyacá Chicó lo llamó para pedirle 30 millones de pesos para poner a su jugar a su hijo, quien se encuentra en las divisiones inferiores del cuadro ajedrezado.

“A mí me llamó un técnico del Boyacá Chicó para que pagara 30 millones para que mi hijo Juan Camilo jugara, les dije que no”, denunció en el programa Deportes sin tapujos de Cali.

De igual formar, dejó claro que a lo largo de los años se ha presentado en varias oportunidades esta práctica e incluso aseguró que en varios momentos los jugadores llegan a la profesional porque sus padres o empresarios pagan.

“Todo mundo sabe que en el fútbol colombiano hoy se paga para jugar a nivel profesional, pero les da miedo decirlo porque los vetan (…) Hay muchos jugadores en el fútbol colombiano que juegan porque el papá o el empresario pagan. Es poco el pelado de barrio que llega al fútbol Profesional con un proceso porque les piden 20 o 30 millones para ser profesionales”, aseguró el exjugador del Boyacá Chicó.

Además, mostró su preocupación por lo que está pasando en la segunda división del fútbol colombiano, pues es consciente que hay varios jugadores que tiene mucho talento, pero a veces las exigencias económicas les impiden llegar a la profesional.

“El fútbol se está acabando poco a poco debido a lo que se vive en las divisiones menores, donde el niño o joven de estrato bajo o del barrio no tiene empresario ni quien los apoye. Si el fútbol colombiano no mejora en la formación, va a terminar como Bolivia”, aseguró.

Néstor Salazar denunció a dirigente del FPC

Por último, el exjugador se pronunció sobre los dirigentes del fútbol colombiano, donde salpicó a un directivo muy reconocido y que ha tenido varias polémicas durante los últimos años, puesto que asegura que tiene el control de la segunda división del fútbol colombiano.

“El Señor Álvaro González, quien manda en Difútbol, no quiere soltar esa ‘teta’ de la B y por eso no hacen la Primera C en el fútbol colombiano", finalizó Néstor ‘Palmira’ Salazar.

Le puede interesar: Fecha y hora para el debut de Colombia en eliminatorias rumbo al Mundial 2026