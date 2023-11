Germán Cano reveló la verdadera razón por la cual no puede jugar en la Selección Colombia

Germán Cano, el delantero argentino sigue brillando en el fútbol sudamericano y se ha convertido en una figura destacada en el Fluminense. En la final de la Copa Libertadores 2023 contra Boca Juniors, Cano anotó uno de los goles que llevaron al equipo brasileño a consagrarse campeón. A pesar de su gran desempeño en Colombia, durante un largo período de tiempo, muchos se preguntaban por qué no era convocado a la selección nacional. Después de numerosas especulaciones, finalmente, el delantero albiceleste reveló la verdadera razón por la cual no pudo jugar en la selección ‘cafetera’.

Germán Cano contó detalles de la nacionalidad colombiana

Según lo confirmado por Cano, el obstáculo que ha impedido su convocatoria a la Selección Colombia es una cuestión meramente de documentación. El futbolista argentino reveló que su proceso de nacionalización no pudo llevarse a cabo.

"No pude cumplir los dos años que migración me exigía para poder obtener la nacionalidad colombiana. Estuve en el país durante un año y medio en 2018, pero debido a una oportunidad que surgió en Brasil, no pude completar ese tiempo. Estaba en proceso de realizar todos los trámites para obtener la nacionalidad, pero desafortunadamente no se pudo concretar. Todo quedó en cero y no se pudo resolver ese tema", mencionó Cano en una entrevista con Caracol.

Cano, goleador del Fluminense apoyó a los futbolistas de la Selección Argentina

En cuanto a la posibilidad de representar a Argentina, Cano admitió que es complicado: "No he hablado con nadie de la Selección argentina, pero entiendo que ellos tienen un proceso de varios años con jugadores que han trabajado juntos. Es muy difícil ingresar al equipo nacional, lo comprendo y, además, hay muchos jugadores en el fútbol europeo que nos representan de la mejor manera".

Finalmente, Cano también se refirió a la posibilidad de regresar al Medellín: "Si recibo alguna oferta de otro equipo, diría que no. Soy fiel a mi palabra y a lo que dije hace años. Si regreso a Colombia, sería al DIM y me encantaría poder retirarme allí. Sin embargo, eso no depende de mí, sino de la situación del club y cómo esté todo". Por el momento, el futbolista espera seguir teniendo un gran presente en su actual equipo, el Fluminense. Como representante de la CONMEBOL, el club brasileño participará en el Mundial de Clubes tras ganar su primer título continental.

