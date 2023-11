Hincha de Boca Juniors se quitó la vida tras perder la final con Fluminense: su madre narró los hechos

Una trágica noticia ha conmocionado al mundo del fútbol. Marcelo Morales, un joven policía de Buenos Aires y ferviente hincha de Boca Juniors, se quitó la vida tras la derrota del equipo en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Marcelo, de 23 años de edad, había presenciado el partido junto a su hermano y su padre en casa, pero horas después fue encontrado sin vida en su cama. Su madre, Verónica, en medio de un profundo dolor, brindó su testimonio al medio argentino Crónica TV, revelando que su hijo tomó esta triste decisión debido a su fanatismo por Boca Juniors.

Madre del fallecido narró los hechos

"Mi hijo era fanático de Boca. Si perdía, se ponía mal, se entristecía, golpeaba cosas, decía que Boca era lo más grande. Me lo han quitado. Ahora no lo tengo y ningún jugador me dará el pésame", expresó Verónica.

La madre de Marcelo también reveló que hace algunas semanas su hijo le había confesado al padre que, si Boca no ganaba el 4 de noviembre, se quitaría la vida. En ese momento, pensaron que se trataba de un comentario en tono de broma, pero lamentablemente, se convirtió en una terrible realidad.

“Boca”



Porque se suicidó un hincha de Boca tras perder la final. pic.twitter.com/6syFVPIJvY — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 5, 2023

Verónica hizo un llamado a los jóvenes para que tomen conciencia de sus acciones y piensen en sus familias antes de llegar a extremos como este. La triste noticia ha generado un debate sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de brindar apoyo a aquellos que sufren emocionalmente.

Trágica historia por la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores

La camiseta de Boca que pertenecía a Marcelo Morales se ha convertido en un símbolo de esta trágica historia, recordando la pasión que el joven tenía por el club.

Este lamentable suceso ha vuelto a poner en el foco de atención las consecuencias emocionales de las derrotas deportivas y la importancia de fomentar la salud mental en el ámbito del fútbol.

La noticia también ha llevado a recordar casos similares en el pasado y ha generado una reflexión sobre el impacto de los resultados deportivos en la vida de los aficionados.

Esperamos que este triste incidente sirva como un llamado de alerta para prestar atención a las emociones y darle apoyo a aquellos que puedan estar pasando por momentos difíciles tras una derrota o cualquier situación adversa en el ámbito deportivo.

Le puede interesar: Maluma puso a bailar a Messi en un concierto en Miami: en video