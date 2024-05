Giovanni Moreno ilusiona con su regreso al fútbol colombiano: ¿volverá a Nacional?

Uno de los jugadores que ha llamado la atención de varios equipos del fútbol colombiano en los últimos meses es Giovanni Moreno, quien desde su salida de Atlético Nacional en agosto del 2022 se encuentra sin equipo y estaría mirando una pequeña posibilidad de disfrutar sus últimos años de carrera en uno de los equipos más reconocidos de Colombia.

El último rumor que tuvo a Gio Moreno como protagonista fue un posible interés del Once Caldas para tenerlo en dentro de su plantilla, esto teniendo en cuenta la relación que tiene con Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, con quien salió campeón con el equipo antioqueño en el 2022 contra el Deportes Tolima.

Giovanni Moreno ilusiona con su regreso al FPC

Ante los rumores generados en durante los últimos meses, Giovanni Moreno rompió el silencio y aseguró que tuvo conversaciones para llegar al Once Caldas, pero que su vinculación no se pudo dar por decisiones familiares. Sin embargo, añadió que no cierra la oportunidad de volver al FPC, pues quiere culminar su carrera en Envigado.

“Hablé con Hernán y me dijo que si lo acompañaba un semestre al menos y le dije salga campeón allá con Once Caldas para que venga a dirigir a Envigado y hablamos (…) La idea es armar un grupo para ayudar a esta cantera de la que hicimos parte de ella. Hubo jugadores que llegaron a esta edad que tenemos ahora y la idea es dar ejemplo y guiar a los jóvenes”, aseguró el volante.

Además, afirmó que se extraña competir de manera profesional, razón por la que aceptó estar en la Kings League, pues es una forma de estar bien físicamente y tener la posibilidad de tener continuidad en una liga competitiva.

“Sí, es lo que hicimos toda la vida. Hay otros factores que hacen pensar el volver al fútbol, pero a nosotros gustamos competir, por eso fui a la Kings League, entre otras cosas”, agregó Gio.

Giovanni Moreno se refirió a la actualidad de Atlético Nacional

Por último, el volante antioqueño se refirió de la difícil situación que está viviendo Atlético Nacional, club de sus amores y en donde dejó una huella importante, esto teniendo en cuenta los títulos obtenidos y el cariño que tiene por todos los aficionados verdolagas, quienes lo consideran como un ídolo.

“Nacional nunca ha cambiado, cambió la cara del títere, pero siguen los mismos en el poder. La gente se ilusiona porque Nacional es un grande y tienen de los mejores refuerzos. El tema no pasa ahora por el cambio de directiva, sino que la idea es que los de arriba vuelvan a poner al equipo donde estaba”, finalizó Giovanni Moreno.