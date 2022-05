10:14 AM ¡Nuevo líder! Juan Pedro López se viste por primera vez de 'rosa' en la edición 105 del Giro de Italia

10:11 AM Colombianos sin problemas Sosa Y Buitrago llegaron el grupo principal sin ningún problema

10:11 AM Km 0 a meta ¡Final de la etapa! Lennard Kämna es el ganador de la cuarta etapa, aprovechó un error de Juanpe López en la última curva. 💗 Giro d'Italia 2022 - Stage 4⃣ | Tappa 4⃣



🥇🇩🇪 @lennardkaemna wins on top of Etna!



🥇🇩🇪@lennardkaemna vince in cima all'Etna!#Giro @BORAhansgrohe pic.twitter.com/54EwxC6E5D — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2022

09:54 AM Km 4.5 a meta Otro de los candidatos para vestirse de rosa, Vincenzo Nibali comienza a colgarse el grupo principal

09:49 AM Km 7.7 a meta Ineos puso paso firme en el pelotón para acortar la ventaja que tiene el líder

09:46 AM Km 8 a meta ¡Se queda un candidato! Tom Dumoulin, se queda del pelotón principal y comienza a perder algunos segundos sobre sus rivales 📢 @tom_dumoulin is in trouble



📢 In difficoltà @tom_dumoulin #Giro pic.twitter.com/rAuBftO65r — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2022

09:38 AM km 10 a meta La fuga tiene una ventaja de 5'14 sobre los ciclistas candidatos a quedarse con el Giro de Italia

09:34 AM Km 13 a meta El equipo Ineos, comienza a mover el pelotón en la subida y ponen adelante del grupo

09:30 AM Km 20 a meta ¡Comienza el puerto de Montaña! El pelotón principal comienza el puerto final 🌋🌋🌋🌋#Giro pic.twitter.com/x2NnFEOyUy — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2022

09:09 AM Km 31 a meta ¡Caída! Ponomar y Zwiehoff tuvieron una fuerte caída. Por ahora ambos competidores siguen en competencia

08:52 AM Km 32 a meta El pelotón principal comienza perfilarse para el ascenso

08:48 AM Km 40 a meta Se presenta una fuga de 14 pedalistas con una ventaja de 6'30 Lilian Calmejane (AG2R Citroen Team) Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) Valerio Conti (Astana-Qazaqstan) Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) Remy Rochas (Cofidis) Davide Villella (Cofidis) Diego Andrés Camargo Pineda (EF Education EasyPost) Erik Fetter (Eolo Kometa) Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) Alexander Catarford (Israel Premier Tech) Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo)

08:47 AM Km 69 a meta Simon Yates, uno de los ciclistas favoritos para el día de hoy, ha bajado en varias ocasiones al vehículo del equipo