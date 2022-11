Por primera vez en 70 años, suena God Save The King en un Mundial

Inglaterra e Irán abrieron el grupo B del Mundial de Catar 2022. Los británicos llegan al campeonato con el objetivo de ganar su segunda estrella, mientras que los dirigidos por Carlos Queiroz buscarán dar la sorpresa y clasificar a la segunda ronda.

Previo al partido, ocurrió algo que no pasaba desde el Mundial de 1950. Al sonar el himno de Gran Bretaña, los jugadores cantaron 'God Save The King', lo que traduce a 'Dios salve al rey', en lugar de 'God Save the Queen', (Dios salve a la reina). Esto ocurre debido a que el himno cambia acorde a quién sea el monarca.

La última vez que la selección de Inglaterra cantó el himno con alusión al rey, fue en el Mundial de Brasil 1950, cuando el monarca de la nación todavía era el rey Jorge VI. Tras su fallecimiento en 1952, su hija Isabel ascendió al trono.

Desde ese entonces, en todos los Mundiales, Juegos Olímpicos y demás eventos deportivos globales, se escuchaba el himno 'God Save The Queen', cantado en honor a la reina Isabel ll.

God Save The King en Catar 2022

A raíz del fallecimiento de la reina Isabel ll, su hijo Carlos pasó a ser el nuevo monarca de Gran Bretaña. Fue coronado como el rey Carlos III.

De esta forma, por primera vez en un Mundial desde 1950, se escuchó el himno cantado en honor al rey en Catar 2022. Cabe resaltar que Inglaterra solo ha ganado un Mundial en su historia, el cual fue en 1966 jugando como locales.