Lío en Barcelona por explosivas declaraciones de jugador: "Lo regalamos de la forma más fácil"

En Barcelona empezaron a estallar las 'bombas' luego de la dura eliminación en cuartos de final de Champions League a manos del PSG en un partido increíble que el elenco 'culé' ganaba por dos goles de ventaja en la serie, pero terminó perdiendo por goleada.

El condicionante fue la temprana expulsión de Ronald Araújo al minuto 29 del primer tiempo y cuando el marcador iba 1-0 (4-2 global). El defensor uruguayo, sin ninguna necesidad, empujó por detrás a Bradley Barcola cuando se escapaba solo de frente al arco cortando una opción manifiesta de gol.

A raíz de la expulsión de Araújo, PSG creció en el partido y se fue por delante para remontar la serie que perdía por dos goles y terminó propinándole una goleada 1-4 al Barcelona en su estadio y 4-6 en la serie global.

Gündogan estalló contra Araújo por derrota con PSG

En las últimas horas el ambiente en el club blaugrana ha estado muy caliente y no solo por la derrota, sino también por las declaraciones de İlkay Gündogan, quien apuntó contra sus compañeros y responsabilizó duramente a Ronald Araújo por cometer un error que cambió completamente el trámite del partido y perjudicó al equipo.

"Estoy decepcionado. Lo teníamos en nuestras manos y se lo regalamos al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil", señaló de entrada el alemán en declaraciones postpartido.

Acerca de la expulsión dijo que "si hubo falta es roja, eso seguro. No he visto la repetición, pero si no tocó la pelota, así es. Es duro decirlo, pero en estos momentos tan cruciales, tienes que estar seguro de si vas por el balón. Yo no sé si toca el balón o no. Yo prefiero conceder un gol o incluso conceder un 1vs1. Dale a nuestro arquero la oportunidad de salvarla, o incluso dales un gol. Quedarte con uno menos tan pronto, te mata en el partido".

Gündogan también culpó compañeros por gol de Vitinha

La fuerte sentencia contra Araújo no fue la única que Gündogan hizo a un compañero, pues también apuntó contra la línea defensiva por no atacar en ningún momento a Vitinha en el tercer gol del PSG y que los puso por delante en la serie. Aseguró que de haber hecho una buena cobertura, la jugada no habría terminado en gol.

"Otro error, hay que salir a cerrarlo. No hay que dejar que dispare. Estaba libre. No es nada que no hayamos entrenado. El jugador más próximo al balón tiene que saltar a cerrar. Era un 3vs3 después del córner, llega Vitinha... hay que ir a por él. Nadie salió o si salió, lo hizo tarde. Pateó, buen gol, pero de nuevo, completamente innecesario", sentenció.