Gustavo Bolívar: "En 2038, para los 500 años de Bogotá, vamos a tener que hacer un Mundial"

El próximo domingo 29 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones regionales de Colombia. Uno de los 'focos' de los votantes estará puesto en los comicios para la Alcaldía de Bogotá. Gustavo Bolívar, representante del Pacto Histórico, espera convertirse en el sucesor de Claudia López. El exsenador de la República, tiene un plan bastante ambicioso para conmemorar los 500 años de la capital.

Bolívar quiere que la vigésima sexta edición del Mundial de Fútbol, la cual se celebrará en 2038, se desarrolle en Colombia. Ese año, Bogotá cumplirá medio milenio desde su fundación en 1538 y el también guionista nacido en Girardot espera poder darle un festejo inédito al pueblo colombiano.

"Me parece que ya estamos maduros para hacer un Campeonato Mundial; ya hicimos el juvenil, ahora viene el femenino y, yo estoy seguro, que no pasan diez años antes de que nos den una sede. En 2038, para los 500 años de Bogotá, vamos a tener que hacer un Mundial", empezó diciendo Bolívar, en una conversación con 'As'.

¿Gustavo Bolívar renovaría El Campín?

Bolívar, de 58 años, criticó la capacidad del Estadio Nemesio Camacho El Campín, el cual puede albergar a unos 37.000 espectadores. El escritor de novelas como 'Sin tetas no hay paraíso' y 'El Capo' planearía modificar el 'coloso de la 57' para que cumpla con los requerimientos de la FIFA.

"La FIFA nos podría dar ese regalo para los 500 años, pero tenemos que tener el estadio. Por eso es que no podemos tener un estadio tan chiquito. Estoy seguro, anoten esto en algún lado, yo me la jugaría como alcalde para pedir la sede para Colombia en 2038", concluyó.

Gustavo Bolívar planea enmendar la decepción de 1986

El 9 de junio de 1974, se reunió el Comité Ejecutivo de la FIFA en Zúrich, Suiza. Con 65 votos a favor, Colombia quedó elegida como la sede del Mundial de 1986. Sin embargo, en octubre de 1982, Belisario Betancur, el entonces presidente, renunció a su calidad de organizador.

"Aquí en el país. tenemos muchas cosas que hacer y no hay tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios", dijo el mandatario de la época. La cita orbital se trasladó a México y Diego Armando Maradona se inmortalizó en el Estadio Azteca.