A Gustavo Bolívar no le gustó palabra que utilizó Rodrigo Lara: así le respondió en El Debate de la Gente

Este domingo 22 de octubre se desarrolla #ElDebateDeLaGente en Noticias RCN, con los nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá.

El #ElDebateDeLaGente comenzó hablando de la inseguridad

El debate arrancó con preguntas sobre la inseguridad en Bogotá. Cada uno de los candidatos dio sus propuestas. Entre ellos, Rodrigo Lara, quien habló de “Autodefensas Gaitanistas”, término que no le gustó a Gustavo Bolívar

“Quiero saber si me la valen como una corrección de cinco segundos. Es un término que utilizó Lara, pero muy chiquito. Es para que no diga ‘Autodefensas Gaitanistas’, porque Gaitán (Jorge Eliécer) fue un hombre que luchó desde la democracia, en vez de decir ‘Clan del Golfo’. Pero esa es una campaña que estamos haciendo con todos los medios de comunicación: es ‘Clan del Golfo’, no ‘Autodefensas Gaitanistas’”, respondió el exsenador Gustavo Bolívar.

La propuesta de Gustavo Bolívar para la inseguridad en Bogotá

Respecto su propuesta de seguridad en Bogotá, Gustavo Bolívar dijo: "Hay corto circuito entre la inteligencia, la Policía y la comunidad. Esto es una solución integral, todos tenemos que poner estas medidas de choque que tendrán que implementar los primeros 100 días (…) hay que atacar las causas".

El Debate de la Gente: ¿Cómo enfrentarían la inseguridad los candidatos a la Alcaldía de Bogotá?

Por su parte, Rodrigo Lara expresó: "La vida de los bogotanos corre peligro permanentemente porque el crimen está en la puerta de sus casas (…) Me voy a encargar personalmente de desarticular a esos tales delincuentes del Tren de Aragua, los Gaitanistas". Ahí fue cuando Gustavo Bolívar le contestó.

El #ElDebateDeLaGente continuó con las propuestas acerca de la movilidad.