¡Reapareció! Se conocieron buenas noticias del debut de Gustavo Puerta en Alemania

De un sopapo, el nombre de Gustavo Puerta dejó de ser tendencia en el fútbol colombiano tras terminar el Sudamericano sub-20 hace tres semanas. El capitán de la Selección Colombia juvenil apareció como una de las grandes figuras del torneo, pero ahora poco se habla de él.

Se supo que apenas un par de días después de aquel último partido contra Venezuela, viajó a Alemania, visitó las instalaciones del Bayer Leverkusen, pero luego se trasladó a Núremberg, en donde estará cedido a préstamo para ganar experiencia en la segunda división del balompié germano.

Pero de ahí en adelante no se volvió a saber más. El equipo jugó dos partidos, despidió a su entrenador, pero Puerta no vio minutos, es más, ni siquiera fue convocado. ¿Qué pasó? Fue la pregunta que empezó a retumbar entre aficionados colombianos que se vieron preocupados por la situación del 'capi'.

¿Le está costando la adaptación al fútbol alemán?¿Le pasará factura la juventud? Nada de eso. La calma volvió esta semana cuando él mismo, en diálogo con diferentes medios nacionales reveló que la documentación de su transferencia no estaba completa todavía y por eso no había sido inscrito en la segunda división alemana. Hasta que eso no se realizara, el valluno no podía debutar de manera oficial en Europa.

Sin embargo, Gustavo Puerta al fin verá la luz, pues este viernes se confirmó que los documentos ya están en orden y su registro se hizo con éxito, por lo que ya está disponible para ser convocado por primera vez a un partido del Núremberg. Es más, su debut podría ser este mismo sábado contra Hamburgo, a las 7:00 a.m., hora colombiana.

Néstor Lorenzo convocaría a Gustavo Puerta

Esta es una buena noticia no solo para Héctor Cárdenas de cara a los amistosos que jugará la Selección Colombia sub-20 en Europa ahorita en marzo, sino para Néstor Lorenzo, que estaba pensando en convocar al mediocampista para los partidos contra Corea del Sur y Japón, que coinciden con la misma fecha de la gira del combinado juvenil. ¿Con cuál jugará?.