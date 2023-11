Harold Tejada se 'destapó' en 2023 y el Astana premió al 'escarabajo' huilense

Este jueves 2 de noviembre, el Astana Qazaqstan Team tomó una decisión sobre el futuro de Harold Tejada. El pedalista huilense, de 26 años, tenía contrato con la formación kazaja hasta el 2023, por lo cual había incertidumbre sobre su futuro deportivo. La escuadra que Alexander Vinokourov le dio un espaldarazo al 'escarabajo', quien tuvo su mejor temporada en el deporte de las bielas, y lo vinculó hasta 2024.

Tejada se convirtió en uno de los 'gregarios' más importantes del Astana. Protagonizó un Tour de Francia memorable, en el cual consiguió su mejor actuación en una 'Gran Vuelta', terminando en el puesto 34. Fue tal su entrega en la 'Grande Boucle', que lo nominaron al Premio de la Combatividad en la segunda semana de la carrera.

El pedalista oriundo de Pitalito tuvo escasos cinco retiros a lo largo de la temporada y se consolidó como uno de los integrantes más confiables del Astana. Fue décimo en la general del Tour de Suiza, octavo en el Gran Piemonte y tercero en el Tour de Turquía. Tejada le entregó 337.29 puntos UCI a su equipo y demostró que está hecho para grandes cosas.

Su actuación más destacada fue en la etapa 13 de la ronda francesa, la cual constó de 137.8 kilómetros entre Châtillon-Sur-Chalaronne y el desafiante Grand Colombier. Tejada ocupó una notable octava casilla, a 1:05' de Michał Kwiatkowski.

¿Qué dijo Harold Tejada tras su renovación con el Astana?

“Después de cuatro años en el equipo, siento que ha llegado el momento en que aparecen los resultados. Y esta temporada todo empezó a funcionar: pasé una buena segunda mitad del año y logré el primer podio en la Gira Ciclista Presidencial de Turquía. Pero para mí esto es sólo el comienzo y no quiero parar. Me estoy preparando seriamente para la nueva temporada y me esforzaré por alcanzar el objetivo principal: ganar carreras. Agradezco al equipo por el apoyo, por creer en mí y en mi talento como ciclista. Las últimas temporadas han sido difíciles para todo el equipo, pero veo que seguimos avanzando y las victorias no tardarán. Estoy muy feliz de poder continuar mi carrera en este maravilloso equipo, donde siento mucho apoyo, donde sé que todo puede salir bien. El proyecto se está desarrollando, sigue creciendo y estoy seguro de que la nueva temporada será un éxito”, señaló el colombiano.

Alexander Vinokourov, ilusionado con el futuro de Harold Tejada

“Después de varios años difíciles, en los que Harold necesitó ganar experiencia y convertirse en piloto profesional, esta temporada empezó a conseguir sus primeros resultados serios. Lo vemos cada vez más en el Top-10 en importantes etapas de montaña, hizo un sólido Tour de Suiza y pasó de maravilla la Vuelta a Turquía, donde apoyó a Alexey Lutsenko pero también logró su propio podio. Esperamos que en la nueva temporada el progreso continúe no sólo con buenos resultados sino también con victorias. Harold es un gran corredor de equipo, pero también tiene todo lo que necesita para ganar carreras”, señaló el expedalista kazajo.