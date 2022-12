¡La alegría duró poco! La fuerte noticia que arruinó la fiesta de los hinchas del Pereira

La alegría para los hinchas del Deportivo Pereira no duro mucho, pues luego de consagrase campeón del fútbol profesional colombiano y poner a celebrar a todos los risaraldenses, se dio a conocer una fuerte noticia que arruinó la fiesta, ya que uno de los héroes de la primera estrella anunció su salida del club.

En una noche que quedara en el recuerdo de todos los aficionados del Deportivo Pereira, los dirigidos por Alejandro Restrepo vencieron en la tanda de penales al Independiente Medellín, bordando la primera estrella en el escudo del equipo de la Perla de Otun y obteniendo por primera vez un tiquete a la Copa Libertadores.

Sin embargo, en medio de la celebración, uno de los jugadores que fue protagonista con el ‘aurirojo’ entregó una noticia que apagó la celebración en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, ya que anunció que el juego frente al ‘poderoso’ era el último partido en el que vestía la camiseta del nuevo campeón del fútbol colombiano.

En medio de una entrevista con Win Sports, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo informó a los hinchas del ‘grande matecaña’ y a toda la opinión pública que se va del Deportivo Pereira, asegurando que en el 2023 quiere tener nuevos objetivos y tener un nuevo aire, teniendo en cuenta que ha estado siete años en la escuadra de la auriroja

“Yo no lo quería decir, yo quería que la gente siga feliz. Pero yo lo dije, este fue el último partido que me jugué con Deportivo Pereira, quiero darme un aire, mi contrato se acaba ahorita y no lo voy a renovar”, aseguró el guardameta del Deportivo Pereira.

🏆🧡💛"Este fue el último partido que me jugue con Deportivo Pereira, quiero darme un aire" Harlen 'Chipi- Chipi' Castillo .



Harlen Castillo, el héroe de la primera estrella

Para nadie es un secreto que ‘Chipi Chipi’ fue el gran héroe de la jornada, pues el guardameta nacido en Chocó fue el gran protagonista en la tanda de penales, logrando atajar dos cobros de Independiente Medellín y dándole la ventaja al equipo Alejandro Restrepo para que se acercara al trofeo de la liga colombiana.

Además, vale recordar que Castillo atajó un penal decisivo en el primer juego de la gran final en el Estadio Atanasio Girardot, dejando abierta la llave para que se definiera en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.