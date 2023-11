Romero rompió el silencio y habló acerca de la expulsión de Frank Fabra: "tal vez hasta lo ganábamos"

El portero de Boca Juniors, Sergio Romero, expresó su descontento por la expulsión de su compañero Frank Fabra durante la final de la Copa Libertadores. Según Romero, en su llegada al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, esta decisión arbitral tuvo un gran impacto en el rumbo del partido y cree que, sin ella el desenlace habría sido distinto.

El encuentro entre Boca Juniors y Fluminense fue muy disputado, con ambos equipos luchando por el título máximo del continente. Los minutos reglamentarios terminaron con un empate a un gol, lo que llevó el partido a tiempo extra. Fue durante esta extensión que Fabra vio la tarjeta roja en el último instante del primer tiempo adicional, dejando a su equipo con un hombre menos.

Arquero de Boca Juniors se pronunció sobre la acción de Frank Frabra

Romero considera que este hecho cambió el rumbo del partido a favor de Fluminense: "No pudimos aprovechar ese hombre de más. Hubiese sido distinto si jugábamos esos 15 minutos con un hombre de más. Tal vez hasta lo ganábamos antes y no llegábamos a los penales. Pero bueno, es fútbol. A veces tienes reacciones que no quieres tenerlas. A Frank hoy le tocó hacer eso y nos quedamos empatados y ellos se cerraron bien atrás y no nos dieron posibilidades".

El guardameta argentino agradeció el apoyo de los aficionados y el respaldo que ha recibido desde su llegada al equipo de Boca Juniors. Además, dejó un mensaje de motivación para el futuro: "Vamos a seguir intentándolo".

Sergio Romero agradeció a la hinchada de Boca Juniors

Ahora, Boca Juniors deberá reflexionar sobre esta derrota y enfocarse en los próximos desafíos que se les presenten. A pesar de la decepción, el equipo argentino buscará seguir compitiendo en alto nivel y luchar por títulos en el futuro. La expulsión de Frank Fabra será una experiencia personal para aprender y trabajar en el crecimiento individual y del equipo.