La Personería de Bogotá puso en alerta al estadio el Campín

La Personería de Bogotá alertó sobre riesgos de seguridad y convivencia en el estadio el Campín y que se deben superar de manera urgente. Luego del Sudamericano Sub20, la entidad realizó una visita al escenario deportivo y evidenciaron que el sistema de pararrayos es insuficiente y representa un riesgo para los ciudadanos.

Este sistema de pararrayos fue adoptado en el 2009 y desde esa época no ha sido intervenido de manera sustancial para ampliar su capacidad. Según la investigación que realizó la Personería, no tiene la cobertura necesaria para proteger el estadio, debido a que no cubre la cancha ni la totalidad de las tribunas.

El objetivo del llamado es evitar tragedias o hechos que lamentar con los asistentes del fútbol y conciertos de música. Luego de varias visitas realizadas al escenario deportivo, el ente encontró que el sistema de pararrayos “no tiene la cobertura necesaria para proteger el 100 % del escenario deportivo, ya que no cubre la cancha ni la totalidad de las tribunas”.

Un informe adelantado por la Personería señala que, por la cantidad de público que acude al escenario, se logró determinar que “la tribuna occidental del estadio se puede clasificar en un nivel de riesgo alto debido a la alta concentración de personas y de acuerdo con la evaluación del nivel de riesgo”, mencionó Julian Pinilla, personero de la entidad.

Además de ello, IDRD presentó un informe en donde señala que no se ha realizado ninguna acción contractual o administrativa para implementar un sistema de protección que cuide la totalidad del escenario, las tribunas y los 45.000 espectadores que se tienen como aforo máximo.

Cabe resaltar que en octubre de 2022 hubo pánico entre los asistentes del Campín, ya que cayó un rayo en el campo de juego antes del juego entre Santa Fe y el Deportivo Cali quedando registrado en videos.

Fallas en el estadio el Campín: