Ipswich Town, equipo del cantante Ed Sheeran, jugará la Premier League

El Ipswich Town terminó la temporada de Championship en segunda posición tras vencer 2-0 al ya descendido Huddersfield el sábado 4 de mayo, lo que permite a los 'Tractor Boys' regresar a la Premier League veintidós años después.

El equipo entrenado por el norirlandés Kieran McKenna, de 37 años, termina a tan solo un punto del ya ascendido Leicester.

El Ipswich, club del este de Inglaterra, no jugaba en Premier League desde la temporada 2001-2002, al término de la cual descendió.

El Leeds (3º), el Southampton (4º), el West Bromwich (5º) y el Norwich (6º) se disputarán el último boleto a Premier League en el 'play-off' de ascenso, primero en semifinales a ida y vuelta y después en la final en Wembley el próximo 26 de mayo.

La curiosa historia de Ed Sheeran y el Ipswich Town

Un dato que llama la atención sobre este club inglés es que uno de sus más reconocidos hinchas es el cantante Ed Sheeran. El artista nunca ha ocultado su amor por el club, pues es común verlo en el estadio alentando.

Incluso, en el año 2021, fue invitado a colaborar en el diseño de la tercera camiseta del equipo. Sumado a esto, también firmó un contrario para patrocinar las camisetas del equipo por varias temporadas.

"Cuando el Ipswich me lo hizo saber la idea que tenían pensé que esa una broma pero me encanta. Creo que va a ser una temporada increíble y me siento orgulloso de poder formar parte de ella", declaró Sheeran en una entrevista con el diario The Sun.

Sin embargo, Sheeran no estuvo presente en el partido decisivo con el que el Ipswich aseguró su ascenso, puesto que se encuentra en Miami para ver el Gran Premio de la Fórmula 1.