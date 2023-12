Jaime de La Pava fue agredido tras derrota del Cali con Junior: "me abrió un poco"

Una total pesadilla fue la que se vivió este sábado en el estadio del Deportivo Cali por cuenta de los mal llamados hinchas del fútbol. En el duelo válido por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales, el equipo azucarero cayó ante el Junior por 2-0, resultado que desató la furia de los hinchas que invadieron el terreno de juego para agredir al juez Daniel Espinoza.

Los hechos se presentaron sobre el minuto 75 de juego cuando el colegiado decidió anular lo que era el descuento del cuadro local por fuera de lugar. Tras conocerse su decisión, algunos 'desadaptados' saltaron a la cancha para buscar al juez que tuvo que salir escoltado por la fuerza pública.

Jaime de la Pava fue agredido por hinchas

No obstante, el cuerpo arbitral no fue el único que sufrió algunas agresiones por parte de hinchas que se encontraban en el sector de occidental. Según se conoció, el técnico Jaime de La Pava también fue impactado por un objeto que provino desde la tribuna.

Así lo informó el propio estratega en rueda de prensa que criticó la manera de protestar el mal momento del equipo por parte de los aficionados.

"El juego se nos presentó en unas circunstancias muy duras y eso genera impotencia, pero llegar a los límites de la violencia es complejo [...] Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio”, dijo el timonel.

De la Pava ve el vaso medio lleno

A pesar que el Cali no tuvo su mejor actuación en estos cuadrangulares, De La Pava aseguró que este semestre fue un avance y espera que se mejor el panorama para el año 2024.

“Si se tiene en cuenta la situación que ha vivido el equipo, creo que se ha dado una construcción y avance. Me parece que más allá de lo que pueda evaluar en el estilo de juego, colegas y personas cercanas han valorado el esfuerza y la entrega. Siento que merezco seguir, pero el entrenador que esté el próximo año debe entender el entorno del equipo y los objetivos que realmente se pueden alcanzar”, agregó.

Por lo pronto, el Cali cerrará su 2023 el próximo miércoles 6 de diciembre cuando se mida con Águilas Doradas, equipo que puso más emoción al grupo A tras vencer en condición de visitante al Deportes Tolima.