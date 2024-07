“Están negando el derecho a vivir en democracia”: Marta Lucía Ramírez, tras la imposibilidad de entrar a Venezuela

El 26 de julio, una gran cantidad de presidentes, políticos y delegados latinoamericanos invitados por María Corina Machado para que estuvieran presentes durante las elecciones presidenciales que se van a celebrar en Venezuela el próximo 28 de julio, no pudieron entrar a ese país. En algunos casos sus vuelos fueron detenidos y, en otros, los devolvieron directamente desde Migración.

Una de las invitadas que no pudo ingresar a Venezuela fue Marta Lucía Ramírez, la exvicepresidenta de Colombia. Por eso, envió un mensaje explicándole a María Corina Machado que, aunque quiso estar presente, se lo impidieron. Pero, además, hizo una reflexión sobre la situación que se encuentra viviendo el país que actualmente está siendo gobernado por Nicolás Maduro.

“Solo íbamos en calidad de acompañamiento”, expresó Marta Lucía Ramírez, tras su imposibilidad de entrar a Venezuela

La exvicepresidenta de Colombia explicó que no había ninguna razón para que les negaran el ingreso, teniendo en cuenta que no estaban inscritos como veedores ni como testigos, sino que simplemente iban a cumplir una invitación.

“Ante lo sucedido con nuestro fallido acompañamiento a Edmundo y a María Corina, hay varias reflexiones porque nosotros solo íbamos para estar con ellos en su comando de campaña”, afirmó Marta Lucía Ramírez.

Adicionalmente, la exvicepresidenta de Colombia cuestionó los 750 invitados internacionales que el Gobierno de Venezuela ha manifestado que estarán presentes. Pues, para ella, después de la situación que se presentó, estaría claro que solo van a dejar ingresar a los políticos que son afines a Nicolás Maduro.

“Ellos deberían valorar que en sus países hay democracia y darse cuenta de que en Venezuela están negando el derecho de escoger libremente el presidente que la ciudadanía quiere”, expresó Marta Lucía Ramírez acerca de los políticos que sí tendrán entrada al país gobernado por Nicolás Maduro.

Sin embargo, también denunció que esta no es la única irregularidad que se ha presentado, sino que, según ella ha podido conocer, le han bloqueado las vías a la oposición, no los han dejado inscribir a sus testigos y no han permitido que múltiples votantes que se encuentran en el exterior puedan participar de la votación.

En medio de esa coyuntura, Marta Lucía Ramírez les dijo a los ciudadanos venezolanos que aunque van a tratar de hacerles pasar un día difícil, lo más pertinente es que salgan fortalecidos a ejercer su derecho al voto y a exigir que las mesas de votación se cierren a la hora que está establecida.

Marta Lucia Ramírez les envió un mensaje a los militares de Venezuela

“Ustedes son personas que tienen papás con edad avanzada y, seguramente, ellos vieron que se iban apagando los sueños por recuperar esperanzas, libertad, progreso en su Venezuela”, enfatizó la exvicepresidenta de Colombia.

“Además, tienen hermanos, sobrinos, esposas e hijos y es importante que tengan en cuenta que por muy poderoso que sea el Gobierno, tienen una obligación con el futuro de su país”, agregó.

¿Cuál fue el mensaje de Marta Lucía Ramírez para el Gobierno de Colombia luego de lo ocurrido en Venezuela?

La abogada y política rechazó que mientras que presidentes como José Raúl Mulino, de Panamá, o Luis Manuel López Obrador, de México, se mostraron solidarios con la no entrada a Venezuela de varios invitados de María Corina Machado, la Presidencia de Colombia no mostró una postura clara.

“Como colombiana me impresiona el silencio del Gobierno de Colombia ante lo que nos ha sucedido hoy. Hay que hablar claramente de que se debe dar transparencia, libertad y acceso”, concluyó.