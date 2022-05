¿Se queda? Al-Rayyan da pistas de lo que podría ser el futuro de James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez sigue siendo un cuestionamiento para todos los seguidores del fútbol colombiano e internacional, puesto que, el cucuteño lleva mucho tiempo sin jugar un partido oficial con su club y durante las últimas semanas se ha rumorado su posible intención de rescindir el contrato con el Al-Rayyan, con el objetivo de retornar a la elite del viejo continente.

Pues mientras, el colombiano sigue definiendo su futuro, el cuadro catarí, le hace guiños para que se quede en el equipo, ya que, este lunes 23 de mayo, publicó a través de sus redes sociales, un video donde el protagonista es el volante cafetero, destacando los grandes momentos que tuvo durante la temporada.

Aunque no se asegura su continuidad en el club, el equipo catarí trata de destacar las intervenciones del volante colombiano en su plantilla, cumpliendo con uno de los objetivos que tuvo James al llegar al fútbol de Catar, tener minutos y recuperar un puesto en la Selección Colombia.

Durante la temporada 2021/2022, el colombiano logró disputar 15 partidos entre todas las competencias, anotando cinco goles y asistiendo en seis oportunidades a sus compañeros, siendo uno de los jugadores más influyentes de la temporada del fútbol de Catar.

خاميس رودريجيز

سجل 5 أهداف وصنع 6 مع الرهيب هذا الموسم



James Rodriguez

He scored 5 goals and assisted 6 with Al Rayyan this season@jamesdrodriguez pic.twitter.com/OBIRJsCTia