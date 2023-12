James Rodríguez lanza 'bombazo' en Brasil y deja en vilo su futuro con Sao Paulo

El colombiano James Rodríguez ha sido foco de atención en los últimos días por lo que representa su futuro en el Sao Paulo de Brasil. Y es que a pesar de haber tenido un buen cierre de año en el club paulista, se ha conocido que la directiva estaría pensando en no tenerlo en cuenta para el 2024, lo cual ha encendido las alarmas.

Bajo este panorama, el mismo James ha dado la cara para hablar sobre lo que viene en su carrera, dejando en vilo a los hinchas del cuadro paulista. En charla con el medio Globo Esporte, uno de los más reconocidos en suelo brasileño, James dejó a la deriva su estadía en el club a pesar de tener contrato hasta junio del 2025.

James deja a la deriva su futuro en Sao Paulo

El mediocampista colombiano, que no estuvo presente en la victoria de su equipo ante Bahía, aseguró que nunca le gustó hablar del futuro, y por ello no sabe lo que pasará para el año 2024.

"El fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo. Si quedarse o no", dijo para este medio.

Aunque James espera quedarse, se plantó en su posición de incertidumbre pues "solo Dios sabe lo que puede pasar, el fútbol está en constante cambio".

Siguiendo por la línea de su presente en el club, James aprovechó para tocar el tema de la ausencia en distintos partidos con Sao Paulo, algo que incluso ha tenido repercusión debido a su molestia.

"Estaba feliz, pero enojado porque quería jugar. Entonces es normal. Todo jugador quiere ayudar al equipo, ¿verdad? Voy a hablar con Rafinha, ¿no? Y nunca hubo conversación con Dorival Júnior al respecto", dijo James sobre el episodio que tuvo con el estratega en la final de la Copa de Brasil.

James sorprendido con el fútbol brasileño

Ya adentrado más en la entrevista, James también habló sobre la sorpresa que se encontró del fútbol brasileño. A pesar que antes de llegar el club investigó, el colombiano aseguró que pensaba que "era menos físico".

"Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad eso más fácil", contó.

Finalmente, el 10 de la Selección Colombia aprovechó para hablar del cariño que le ha brindado la afición paulista en estos cortos cuatro meses.

"Me está gustando. Sólo llevo cuatro meses allí, poco tiempo, pero lo estoy disfrutando. Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí".