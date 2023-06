El día que James Rodríguez le dijo a Noticias RCN que no jugaría en la Kings League

James Rodríguez ha sido noticia en las últimas horas luego de conocerse desde España que el colombiano estaría dispuesto a jugar en la Kings League, un torneo aficionado en el que participan generalmente jugadores retirados, creadores de contenido reconocidos de Europa y grandes estrellas del deporte.

En la Kings League es muy común ver exjugadores legendarios de grandes clubes. Sin embargo, uno de sus puntos es que los jugadores que participan en esta competencia claramente son retirados y no tienen ningún compromiso con algún club del mundo.

Por esta razón la noticia de que James haría parte del equipo del ‘Kun’ Agüero en la Kings League ha caído como un baldado de agua fría para los aficionados del ‘10’ colombiano, quien en entrevista con Noticias RCN aseguró que se está preparando para continuar su carrera en Europa y sueña con vestir la camiseta de la Selección Colombia en el próximo Mundial.

Durante los últimos meses, James también se ha hecho bastante reconocido en el mundo de las redes sociales y de Twitch debido a que el colombiano en algunas oportunidades comparte con sus seguidores algunos videojuegos o historias mediante esa plataforma.

A partir de ahí y teniendo en cuenta que el ‘Kun’ también está inmerso en esa plataforma e Ibai Llanos es uno de los exponentes más grandes del mundo, las posibilidades de que juegue en la Kings League aumentan, pero vale la pena recordar que el mediocampista colombiano aseguró que no está en sus planes participar de ese torneo.

En entrevista con este medio hace algunas semanas, James fue consultado sobre las posibilidades de jugar en la Kings League, a lo que el cafetero fue certero e indicó que todavía busca protagonismo en las ligas europeas.

“De la Kings League me contactó un presidente muy fuerte y dije: no estoy interesado. Si van a sacar la Kings League por estos lados (Colombia) dime y yo mismo me saco un equipo, pero para ir a jugar no”, dijo.

De esta manera, a pesar de que Agüero explotó la bomba sobre James y la Kings League a sus 31 años, el ‘10’ de la Selección no estaría dispuesto a jugar en este torneo por lo menos en los próximos años.