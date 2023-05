James Rodríguez, en exclusiva: Confesiones de un crack

¿Por qué la decisión de irse a Catar?

“Yo siempre, en cuanto al fútbol y a la vida, son cosas que hice, de las que no me arrepiento. Es un camino que yo tomé, entonces aprendí muchas cosas de eso, a ser mucho más fuerte, pero es verdad que fue una decisión dura porque en ese momento Everton fue rápido que me dijo que no – el entrenador – que no quería contar conmigo y me salieron algunas opciones que para mí no eran buenas y tomé lo de Catar.

Pensé que Colombia iba a ir al Mundial, eso fue una de las claves y dije: me voy para Catar cinco meses, quiero jugar; algunos equipos en Europa tenían dudas porque en el Everton los últimos dos meses tuve algunos problemas físicos y dije: juego, clasificamos al Mundial, hago un buen Mundial y me voy para otro equipo. Eso fue un cambio drástico y ya está.

¿La mejor opción era Catar o el pensado era estar en el Mundial?

Al final todos piensan que yo me fui porque me pagaban algo grande y no era así, todo lo que dice la prensa no era, ojalá. Entonces fue eso, por cuatro o cinco meses juego y hago un buen Mundial y unos equipos buenos me van a querer, pero bueno, pasó esto que quedamos fuera, asumí las responsabilidades y ya está.

En las Eliminatorias no jugué los dos partidos antes de la Copa América y luego seis, que fue la triple fecha que no me convocaron, entonces fueron seis o siete partidos que no pude estar y donde quizá hubiera podido hacer algo.

Estuve en otros, donde tampoco pude ayudar mucho, entonces también pasa.

En el partido con Perú, el día de “desagradecidos” ¿se arrepiente?

No me arrepiento de lo que hice, la verdad. Respeto mucho a la gente que va a ver el fútbol y obviamente que ellos quieren que todos ganemos 3 – 0, 4 – 0, que juguemos bien; soy el primero que quiero que ganemos también y es frustrante.

Creo que hemos hecho las cosas bien durante muchos años, desde el 2010 hemos hecho las cosas bien, hemos dado muchas alegrías, es verdad que nos falta ganar cosas, yo quiero ganar, y entiendo que la gente estaba brava, pero también fue una mala actitud de ellos porque nos han tirado cosas, al profesor que teníamos le han tirado cosas y no me gustó nada, fue como ellos actuaron luego.

Está bien que no nos aplaudieran, es lo más obvio, pero tampoco que nos tiraran cosas, que nos pitaran tanto así, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Entonces fue una actitud mía hacia ellos también hablándoles:

Hey, les hemos dado algunas cosas buenas, alegrías, entonces hay que recordar un poco también eso.

¿Cuál es la verdad de James de lo que pasó en ese juego que para muchos fue el clic de la Eliminatoria?

Desde el 6 – 1 mucha gente habla muchas cosas fuera, dicen que peleamos con el entrenador, es todo mentira. Cómo vamos a querer perder 6 – 1, es imposible. En tiempos que somos ganadores, que queremos siempre ganar y estar bien, es imposible que queramos perder 6 – 1 para que saquemos a alguien.

Es lo más obvio que todos queremos ganar para que sigan haciendo las cosas bien y que ojalá el cuerpo técnico que esté ahora esté por muchos años. ¿Cómo lo vamos a querer sacar? Teníamos muy buena relación con el técnico que había y es normal cuando se da una pérdida así que saquen cosas que se pelearon.

Yo ya lo viví en todo lado, en la Selección, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, así son en los equipos grandes.

Selección Colombia

Es normal que después de estos partidos se sienta frustración porque todos somos ganadores. Es muy normal que se diga cosas afuera, que se peleó este con este.

Yo con ningún entrenador he tenido problemas (en la Selección). Con Reinaldo es con el técnico con el que menos he jugado. No pasó nada.

En julio ya tengo 32 años. Yo ya pasé por lo que están pasando los jugadores de 20 años. Si me llaman voy a hacer lo mejor para ayudar a la Selección y si me necesitan desde otro ámbito voy a hacerlo también.

James Rodríguez y el Olympiacos

Yo salí fue por algo que pasó dentro del club. No me peleé con nadie como dijeron algunos.

El James Rodríguez de 2014

Con el nivel que yo tuve fui acompañado de otros jugadores que también tuvieron un nivel impresionante. El fútbol es un deporte grupal y si tus compañeros no juegan bien no vas a poder hacerlo tampoco. Gracias a Dios tuve suerte que tuve 22 compañeros que eran cracks y me hacían mejor jugador. Se los agradezco”.

Carlo Ancelotti y James Rodríguez

Carlo no es una persona que te diga ‘te va a atacar por este lado o tienes que estar atento aquí’. Él te pregunta más cómo te fue ayer, cómo está la familia. Es un padre, entonces para un jugador con mucho nivel va a darse cuenta que es bueno. Mira todo lo que ha ganado.

¿Más difícil jugar un Mundial o dar una entrevista?

Jugar un Mundial es jodido. Hacer las cosas bien en un Mundial es muy difícil. Te voy a dar como ejemplo a Ecuador que hizo una gran Eliminatoria y los respeto a todos los pelados, pero mira cómo les fue en primera ronda. Parece fácil, pero no lo es.



"Yo jugué Mundiales desde el sub-17. He jugado cuatro y el de Estados Unidos cinco… ojalá”, dijo entre risas. “Estoy trabajando para eso y estoy seguro que llego 100%.

Frustraciones de las lesiones de James

En Olympiacos tuve continuidad y solo me tocó una lesión, pero sí es verdad que hay veces que cuando se está bien y llega una recaída es frustrante, pero cuando más te caes, te limpias, te paras y sigues.

Lesión del sóleo

Los últimos ochos meses estuve bien, entonces pienso que eso es pasado.

¿Brasil o Turquía?

Volver al continente sudamericano… Sí, ¿por qué no? Yo no le cierro las puertas a nada, es una Liga competitiva y grandes jugadores están llegando. Siempre pelean la Copa Libertadores, no hay que cerrar las puertas nada, pero mi prioridad sigue siendo Europa porque sé lo que puedo dar y lo que soy.

¿Se fue de Bayern Múnich por el clima en la ciudad?

Quizás la gente se confundió porque yo dije en una entrevista que allá hace mucho frío, que yo no sé cómo vivía allá, pero fue un comentario como muy “charro” (gracioso). La gente lo sacó mal.

En Múnich me querían mucho, pero me salió lo del Atlético con el ‘Cholo’, estaba en casa, tenía a mis hijos, hice mucha presión para ir y ya todos saben que fue el Real Madrid el que no me dejó salir. Faltó también un poquito de suerte.



El Atlético es un equipo que competía en Champions, en Liga, entonces era un proyecto súper interesante, pero bueno son cosas que pasan.

¿Quiénes son los más cercanos de James?

Al tratarse de tomar una decisión para su futuro futbolístico James con quién discute las posibilidades: Con mi tío, con mi representante, con parte de toda mi familia. Yo los escucho a todos, pero al final el que toma la decisión soy yo.

¿Hate (odio) para James Rodríguez?

"Yo no sé por qué hay tanta gente que me tira tanto hate. Será porque juego bien, ¿no?", dijo entre risas.

"Cuando salgo en Colombia y en Madrid toda la gente me da mucho cariño, eso quiere decir que uno ha hecho las cosas bien. Comentarios negativos no te dicen frente a frente, es más por una red social escondidos en un celular".

La gente que me odia es un poco menos que la gente que me quiere o me admira.

Top 3 de los mejores jugadores de Colombia

En el orden que ustedes los quieran poner. Falcao, David Ospina y yo. David Ospina es el que más tiene partidos en Colombia, él tiene que estar y nos ha salvado muchas veces. Falcao ha hecho muchas cosas, nos ha dado mucho y sus números también son muy buenos. Fue el mejor ‘9’ del mundo.



Los de la vieja guardia: “Eran jugadores muy buenos y yo los respeto mucho, pero el top-3 mío es ese y cada quien tiene el suyo, súper respetable”.

¿La plata es felicidad?

“Ayuda un montón, pero no representa todo. Yo soy muy feliz, mi familia está bien, salud bien, estoy buscando trabajo, qué más le puedo pedir a la vida”.

¿Usted es feliz?

Gracias a Dios mi familia está bien, mis dos hijos bien, ¿qué más le pido a la vida? Salud, bien; tengo trabajo; las cosas están bien.

¿Cómo es la faceta de empresario de James Rodríguez?

Me gusta porque es una faceta que se compite y a mí me encanta esa competitividad y soy un tipo que quiere ganar siempre, entonces lo que he hecho en el fútbol lo quiero llevar afuera en la parte empresarial, ganar siempre. Estamos generando cosas buenas y con todo lo del café, agua, restaurantes y muchas cosas más hay proyectos buenos.

Aparte estamos generando empleo en Colombia, en una situación que está, digamos dura y eso es bueno.

¿Es fácil o difícil ser empresario?

Si te gusta es fácil. Hay momentos que no te va tan bien, no todo es color de rosa, pero si te gusta es mucho más fácil y si te rodeas de buena gente, que te ayude; porque yo también soy curioso en cuanto a lo del tema de empresarios, entonces intento rodearme de gente que tenga empresas grandes, de preguntarles y cada día aprender más cosas.

¿Qué tan metido estás o eres solo imagen?

Estoy al 100% dentro de todo lo que tengo, porque si no estás atento a lo que tienes, hay que saber un poco de muchas cosas. Para eso estoy preparándome, para saber de todo lo que tengo. Me parece que hay que estar ahí al 100% y estar atento.

¿Está pensando en cómo será James después del fútbol?

Sí, yo voy a ser 100% empresario. Es verdad que el futbolista no está preparado para eso, para el retiro, pero yo no lo hago porque me quiera retirar ahora, sino porque es algo que me gusta hacer.

¿Hasta cuándo veremos jugar a James Rodríguez?

Ser entrenador es una parte que me está gustando un poco. Hice unos cursos cortos y me gusta mucho; como veo el fútbol también es bueno, pero es verdad que si te metes como entrenador es esclavizante. Tienes que estar 24/7 pensando en cómo vas a entrenar, cómo gestionar a 30 personas.

¿Qué fútbol haría James Rodríguez si fuera técnico?

Estoy en esa duda, porque a mí me gusta mucho tener el balón, pero también me gusta tener contraataques, entonces de pronto un Klopp, me gusta Nagelsmann, me gusta Tuchel, todos los entrenadores alemanes y estuve en el Bayern Múnich con Heynckes.

Porque eran técnicos que les gustaba tener el balón, pero cuando tenían que atacar rápido eran letales.

¿Con ese tipo de entrenador James sería titular?

¿Conmigo? Sí. Los buenos siempre tienen que jugar. Si tienes cuatro buenos juntos tienen que jugar. España con De Bosque: jugaba Silva, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Busquets, todos juntos, y quién corría ahí, quién te recuperaba un balón… La tenían siempre, solo que cuando perdían el balón estaban juntitos y sabían cómo estar siempre ahí, porque hay veces que no se tiene que correr mucho, si tienes a un compañero al lado que te corra dos o tres metros y tú dos o tres metros, recuperas el balón.

Tienes que saber correr y tener jugadores inteligentes que sepan cómo hacer eso. Entonces para eso debes tener jugadores buenos y no es fácil.

Hay muchos entrenadores que quieren el juego rápido, quieren jugar bandas y se piensa un poco menos. Hay técnicos que sí les ha dado frutos y hay técnicos que no, entonces para mí el fútbol ahora es muy físico, rápido, pero es porque en los últimos años todos esos equipos que son metidos atrás, contra. Francia fue campeón de Rusia así.

¿Hasta qué edad quiere jugar?

Hasta que el cuerpo diga, pero si me siento bien puedo seguir jugando porque a mí me encanta el fútbol.

¿Si lo llama un equipo de fútbol colombiano qué hace?

¿Por qué no? Uno no le puede cerrar las puertas a nadie y el fútbol colombiano desde niño siempre quise jugarlo, ¿por qué no lo puedo jugar ahora? Desde niño quería ser jugador, jugué en el Envigado, pero poco. Fue todo muy rápido.

¿Si jugaras en Colombia sería por gusto?

Sí, por gusto, por pasión.

¿En qué ciudad o qué equipo del fútbol colombiano jugaría James Rodríguez?

Yo vine desde muy pequeño a Medellín, no sé. No sé dónde. Es algo que he debatido mucho con mis amigos. El equipo en el que siempre quise jugar de niño: el Deportes Tolima, que yo lo veía jugar, quería jugar ahí.

Dentro de mis metas y prioridades no está ahora venir acá a Colombia, pero en unos años se pueden dar cosas.

¿James Rodríguez ve fútbol colombiano?

Sí, cuando tengo tiempo veo mucho. Y cuando la hora ayuda porque hay veces que los partidos son a las 2:00, 3:00 de la mañana, es imposible, pero sí veo el fútbol colombiano. Partidos buenos.

Águilas juega bien, Millonarios con Gamero juega bien. Me parece Águilas que está haciendo un buen trabajo con este cuerpo técnico de Lucas González y Alexis Enriquez, están haciendo un excelente trabajo y se ve que saben.

¿Qué es lo más difícil de ser James Rodríguez?

Yo disfruto ser yo, disfruto ser lo que he hecho y soy feliz con eso, la verdad.

¿No le dan ganas de ir a cine, salir a la tienda?

Sí quisiera eso. Extraño eso, ir a un cine con mi hija o con mi hijo, es un poco más complicado eso; ir a comer un helado a un centro comercial.

Hay veces en las que uno quiere estar tranquilo, pero entiende también que la gente te ve y te quiere pedir foto, entonces ahí viene todo el mundo y es lo más normal que hay.

¿Tiene la responsabilidad un ídolo de dar buen ejemplo a los niños y nuevas generaciones?

Sí, ¿por qué no? Se puede dar ejemplo para los niños. Me di cuenta ahora que he compartido con mucha gente, con el restaurante. Cuando te ven todos esos niños son ojos de felicidad, es un amor real y eso es bueno. Uno intenta ser un ejemplo para todos ellos y como lo ven a uno desde muy pequeños es bueno también.

Dicen que ya no es ventaja jugar en Barranquilla por el clima ¿es cierto?

Para Brasil 2014 tuvimos esa suerte, el destino o los dioses del fútbol nos han ayudado a que en cada partido metíamos gol en los primeros 15 minutos y eso te da vida. En Barranquilla con el calor metías un gol y ya los otros rivales con el calor ahora, chao. 4 – 0 metíamos.

Para Rusia costó un poco más, pero metíamos. Ya Catar juemadre, como que qué nos hicieron ahí, brujería o algo.

Con esta Selección el fenómeno ha sido arrancar perdiendo y revertir

Eso es bueno, pero ya basta pues, hay que parar con eso porque siempre arrancamos perdiendo. Eso quiere decir que revertimos situaciones, eso es bueno. Quiere decir que cuando las cosas van mal, ahí es donde aparecen los buenos jugadores, pero ya es hora de que empecemos ganando y ya está.

Preguntas de la gente

¿Qué público es más difícil de lidiar, el de una tribuna o el de un streaming?

El de una streaming seguro. Porque jugar al fútbol sé, ser streamer no sé. Es muy complicado. Sé cómo hacer las cosas bien y cuando me putean eso me gusta mucho porque voy contra la corriente.

¿Cuándo pasó todo lo del Olympiacos lo llamaron de la Kings League o era chisme?

De la Kings League me contactó un presidente muy fuerte y dije: no estoy interesado. Si van a sacar la Kings League por estos lados (Colombia) dime y yo mismo me saco un equipo, pero para ir a jugar no.

¿Qué personaje que no sea del fútbol admira James Rodríguez?

Soy amigo de un basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, de los Heat. Lo admiro mucho, es un gran jugador, gran persona y lo que está haciendo ahora, está andando por un buen nivel.

¿Cuál fue el primer carro que compró James Rodríguez ganando como futbolista?

El primer carro fue un Peugeot 306; largo. Cuando uno andaba a más de 40 (km/h) era así (hace gestos de vibraciones). A ese carro le tuve mucho, pero mucho cariño porque una vez me dejó varado en Argentina, en Banfield.

Estaba yo en plena autopista ese carro empezó a parar y me quedé con la palanca (de cambios) en la mano. Yo dejé el carro tirado y me fui en bus.

¿Cuál ha sido el 11 ideal de James Rodríguez en toda su carrera?

Complicado. Jugué en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, imagínate: Neuer, portero; Marcelo, (Sergio) Ramos, Pepe, lateral derecho; Camilo Zúñiga lo pongo.

¿Vamos 1 – 4 y después cómo juega?

Ahí está el problema. Mira, jugué con Xabi Alonso, con Kroos, con Arturo Vidal, no mejor dicho… Pongo a (Luka) Modrić que juegue solo ahí. Arturo Vidal – no saben lo que era esa bestia, increíble – Kroos, me gusta mucho como juega; Franck Ribery, espectacular; Cristiano (Ronaldo); (Arjen) Robben, y ahí está jodido porque jugué con Karim Benzemá, con (Robert) Lewandowski y con (Radamel) Falcao.

Falcao, yo me entiendo muy bien con él. Me entiendo porque todavía somos jugadores activos.

Pensé mucho porque dejé a muchos por fuera. Keylor Navas, David (Ospina) el del Everton, Pickford, es bueno. Dejé muchos fuera: Xabi Alonso, Di María, Lewandowski, Karim Benzemá, (Gareth) Bale.

¿Al ver el gol de Brasil 2014 frente a Uruguay se emociona de la misma manera?

Sí, yo me lo encuentro en videos de vez en cuando y sigue emocionando de la misma manera. Mira que todo el mundo habla de ese gol, pero me pareció más bonito el de Japón, de mucha más calidad.

El de Uruguay por lo que significó: la ida a cuartos y por como fue, giré y le pegué.

Preguntas de James Rodríguez a la prensa

¿En qué se basan para criticar a un jugador?

Andrea Guerrero: Si estamos hablando del juego, yo sí creo que ahí no tiene nada que ver ni la amistad y nada distinto a lo que uno ve en el campo y es poder interpretar y dar una opinión de lo que pasa ahí.

Ya cuando uno le carga subjetividad creo que el tema es distinto.

James Rodríguez: Cuando un colega de ustedes habla de lo deportivo, vale. Pero lo que no entendemos algunos compañeros y yo, ¿por qué se van a la parte personal? ¿En qué se basan?

¿Ustedes tienen pruebas cuando hablan así?

Eduardo Luis: Yo la verdad nunca hablo nada que no sea fútbol, pero entiendo la pregunta. En lo deportivo a uno le da herramientas meterse tanto en el juego, uno consume tanto el juego que puede sacar análisis y concluir cosas, ahora, uno no lo vivió.

¿Cuándo critican a alguien es por el juego individual o por el colectivo?

Andrea Guerrero: Esa está muy brava porque es que es muy difícil – estamos hablando de un deporte colectivo – no evaluar individualmente a un jugador.

James Rodríguez: El fútbol es un deporte de once jugadores y yo dependo de eso. Si mis cuatro compañeros que tengo al lado, o mis diez compañeros no tienen un buen partido, yo no tengo la culpa; o yo tengo un mal partido y los otros diez uno bueno y ganan. ¿Ahí qué, jugué mal o bien?

Eduardo Luis: Creo que hay que analizarlo todo y en el juego se ve cuando un futbolista no tiene un buen día, pero el equipo lo salva, eso pasa.

Cuándo un jugador hace un mal partido 80 minutos y hace un gol ¿Jugó bien?

Andrea Guerrero: Creo que hay una equivocación gigante al evaluar a un jugador de fútbol solamente en términos cuantitativos porque creo que lo cualitativo tiene que marcar la diferencia para poder dar una apreciación. El periodista no solamente interpreta resultados, tiene que interpretar el juego.

Eduardo Luis: Creo que hay una diferencia entre ser el mejor jugador o jugar bien y ser determinante. Puede ser que no jugó bien, pero si hizo un gol determinante, para mí es la figura de la cancha.

James Rodríguez: yo lo digo porque sé cuándo juego mal y cuando bien, a mí no me lo tienen que recordar, el tema es que he tenido partidos donde no juego tan bien y meto gol o un pase y ya se salvó. No, no me salvé, hice un mal partido.

Andrea Guerrero: ¿O sea somos resultadistas?

James Rodríguez: Exactamente.

He visto que se enojan mucho cuando un jugador no quiere hablar después de un partido ¿por qué se enojan tanto con eso?

Eduardo Luis: Porque el jugador en la mayoría de los casos es utilitarista, o sea, usa al otro, entonces cuando necesita va a la prensa, pero cuando no se esconde. Ahí es donde a uno le molesta, hay que hablar siempre, en la buena o en la mala. Si no puede hablar uno entiende, pero también hay jugadores que habitualmente no hablan o hablan solamente en la buena; no, hay que hablar siempre.

A mí no me gusta personalmente que el futbolista me utilice. Cuando necesita decir algo me llama, pero cuando yo necesito que hable él no quiere salir, entonces creo que eso también está mal.

Andrea Guerrero: Creo que uno tiene que respetar plenamente si alguien no tiene ganas de hablar algún día, porque así como todos tenemos malos días, pero si uno es claro y dice: no se aparece hablando por celular cuando no está hablando con nadie, haciéndose el loco, no pasando rápido, con los audífonos o salen todos en gavilla y uno se queda ahí. Si son claros, cero rollos.