James Rodríguez con un pie afuera de São Paulo: el jugador buscaría rescindir su contrato

La situación de James Rodríguez en Brasil es cada vez más complicada, pues luego de que se diera a conocer que el jugador de la Selección Colombia no viajara a Belo Horizonte, se informó en las últimas horas, que el cucuteño habría solicitado rescindir contrato con São Paulo, esto teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido el volante durante el 2024.

En días anteriores, medios de Brasil informaron que durante esta semana, James Rodríguez tenía una reunión con las directivas de São Paulo para hablar sobre su continuidad en el club, pues todo parece indicar que el colombiano no estaría del todo contento en Brasil, ya que no ha sido tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico.

James Rodríguez buscaría rescindir su contrato con São Paulo

Ahora, según informó Globo Esporte, James Rodríguez habría solicitado a las directivas de São Paulo rescindir su contrato antes de lo estipulado, pues el jugador es consciente que no es pieza fundamental para el nuevo cuerpo técnico y estaría mirando una posibilidad de tener más minutos durante el 2024.

“El mediocampista James Rodríguez dejará São Paulo. El jugador comunicó a la dirección de fútbol que quiere marcharse y el Club rescindirá el contrato del colombiano (…) La conversación tuvo lugar esta semana. En él, James habría sugerido un acuerdo amistoso. El jugador afirmó que tiene pocas oportunidades en el club y que le gustaría seguir cerca de su familia”, aseguró el diario en mención.

Además, el diario informó que James Rodríguez no estaría del todo contento en Brasil, pues al parecer el club paulista tendría una deuda con el jugador. Sin embargo, varios miembros del club afirman que el tema no fue tratado en dicha reunión, la cual se llevó a cabo entre el entorno de James y las directivas de São Paulo.

Puertazo de São Paulo a James Rodríguez

Los rumores han ido creciendo tras las declaraciones de Carlos Belmonte, gerente deportivo club, quien aseguró que el colombiano se ha entrenado con normalidad con el equipo, pero que, lastimosamente, no se ha acoplado al ritmo de juego del fútbol de Brasil y por tal motivo ha estado ausente en los últimos compromisos.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, aseguró el dirigente en conversaciones con el diario Globo.